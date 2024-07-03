汐止湖光里防災社區驗收演練 里民學自主防災

汐止區公所今年推動鄰里防災社區，湖光里就是其中之一，在上了4堂課，進行防災演練驗收學習成果，現場模擬了颱風、地震等情境，訓練民眾自主防災的能力，當天演練很逼真，民眾說收獲很多，如果真的有災害時，就不會手忙腳亂。

演練一開始，颱風警報發布，在接獲汐止區公所通報後，湖光里成立災害應變中心，里長杜金泉擔任指揮官，召集志工啟動防災小組運作，各組人員都要集合執行防災準備工作，第一個設定的情境是路樹倒塌阻礙交通，整備搶救組也很快到現場協助進行路樹移除。因為現在天災不少，如何面對複合式的災害，當天模擬情境除了安排了颱風、火災，還有就是發生地震怎麼辦？希望以實地演練，讓里民熟悉流程以及提升應變能力。

汐止區公所主秘陳堅榮表示，今年推了兩個韌性社區，就是湖光里還有江北里，希望推廣讓社區具有災害容受力，對於災害能夠快速反應以回復的應變能力，面對極端氣候災害頻繁，教大家都能夠如何救人並且自助，利用短短4堂課的時間，讓民眾了解防災的重要性。

湖光里長杜金泉說，很高興能加入113年汐止區防災社區，結合了志工及社會人士，還有公所及消防局一起配合，透過演練讓里民了解防災、救災都很重要，如果狀況發生時如何應變處置。