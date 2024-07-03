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防治登革熱 汐止長青里長復育蓋斑鬥魚吃孑孓

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長青里長陳建興今年也又復育了幾百隻蓋斑鬥魚，希望大家一起防治登革熱讓居住環境更好。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長青里長陳建興今年也又復育了幾百隻蓋斑鬥魚，希望大家一起防治登革熱讓居住環境更好。 圖／觀天下有線電視提供

夏天到了預防登革熱，除了落實口訣巡、倒、清、刷之外，因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300隻孑孓，所以，汐止區長青里長陳建興這幾年來都在推廣復育蓋斑鬥魚的工作，今年也又復育了幾百隻，希望大家一起防治登革熱讓居住環境更好。

汐止長青路188巷對面走到底的生態池，就是里長陳建興復育蓋斑鬥魚的基地，不定時都會來看一下魚，也整理池子環境，幾年前就整理一塊地做為復育生態池，成效很好，今年也持續在做，趁著復育期到了，裡頭已經復育了好幾百隻的蓋斑鬥魚。

長青里長陳建興說，蓋斑鬥魚生態池，目前大魚現在慢慢在有生一些小魚出來了，那小魚原則上現在大概在1公分左右，池子裡有很多水芙蓉，這樣小魚才不會被完全吃掉。復育就用自然的方式，原則上也是有復育盆，但上次被大水沖了，那後來我們就乾脆放在比較多一點的水芙蓉那讓他自然的復育，水芙蓉有很多的根小魚自然會比較好躲藏。那原則上清明節到雙十節，都是復育期，復育期很長，只是說除了大魚會吃小魚以外，小魚還是會吃小魚。

陳建興指出，蓋斑鬥魚是預防登革熱的好幫手，一天可以吃到200多隻蚊子幼蟲，像公的來講，可以吃接近300字的孑孓，所以，這幾年持續在推廣，今年來說，目前生出來小魚，還是太小，可能要七月左右，魚變大一點，才比較能夠再放到別的地方去復育。

汐止 登革熱

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