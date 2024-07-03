促進數位平權 新北市政府下鄉免費教電腦課程

新北市政府為了全面提倡數位平權並建構數位友善的城市，以「新北數位樂學網－市民免費電腦課程」專案，賦能民眾的科技素養及數位能力，並達到以人為本的核心精神，新北市資訊中心更邀請到講師，來到淡水區竿蓁市民活動中心，舉辦免費電腦課程，主題以製作LINE貼圖，讓現場參與民眾相當踴躍。

資訊中心陳富添主任表示，市府希望塑造數位包容的文化，積極投入縮短數位落差，帶給數位弱勢族群溫暖與關懷，透過市民免費電腦課程強化更多年長者、原住民、新住民等特定族群的數位能力，將有助於資訊的傳播及大幅降低數位弱勢者的剝奪感。

同時藉由開設多元化課程以提供資訊新知及教導，讓數位資訊能力成為市民必備技能跟得上資訊科技時代的腳步，積極落實「數位平權」，不讓任何人脫隊或遭受不平等歧視。未來市府將持續優化免費電腦課程內容，並就宣傳介面、多元開班服務及追蹤滿意度等面向精進，透過引導民眾學習網路與資訊科技使用技巧，進而應用於生活、創業上並提升生活機能，公平共享數位機會和科技的便利。