石門尖鹿馨窩課程跟上科技 教長輩用AI做早安圖

跟上AI科技趨勢，石門尖鹿馨窩長者關懷據點，為長輩開啟AI課程，近來在三芝數位機會中心的課程挹注下，有講師帶來時下最夯的AI科技與軟體，要來教長輩做每天都會向好朋友傳送的早安圖語問候圖，讓長輩天天發圖不重複。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，課程中長輩一人一台ipad，大家跟著講師手把手教學，在AI軟體中輸入想要生成圖片的條件與關鍵字，不少長輩都下了石門在地特色的指令，圖片呈現大海、山林與茶等特色，讓所做長輩圖充分展現石門在地特色。

除了AI生成圖片，講師也帶入了一點CHAT GPT生成文案的教學，讓長輩接觸多元的AI生成技術，暸解現下年輕人都透過手機、平板與電腦在玩些什麼。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬指出，令人感動的是還有本來相當抗拒觸碰3Ｃ的長輩在課程中都跟著老師一起動手做，生成AI圖後還跟同學分享，真的有很大的進步，而未來這些長輩在有需要時，也可以透過AI生成技術來創作圖片或是文字，藉此拉近與兒孫的距離，也為銀髮生活增添新的色彩與更多的AI科技元素。