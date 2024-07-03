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局長秘書浮報加班 新北消防：秉公處理絕無包庇

中央社／ 新北3日電

媒體報導，新北市消防局長秘書謝盈如公器私用、詐領津貼，利用督勤外出機會，騎公務機車載小孩、辦私事，違法申請加班費。消防局今天表示，秉公處理、絕無包庇。

鏡週刊報導，謝盈如為二線四星幹部，需排班督勤，督勤時會在登記簿簽下督勤，接著打卡外出，待督勤時間結束回局裡打卡標註返回，事後再申請超勤加班費，但消防人員沒看過謝盈如到隊部，也沒上繳過獎懲紀錄。

媒體報導，消防局有人發現督勤狀況異常，向法務部廉政署檢舉，廉政署調閱監視器、督勤預定表、督勤人員編組表及區域規劃表後，確認謝盈如每次督勤都「打假卡」，根本沒有執行勤務。

媒體指出，廉政署跟監半年，發現謝盈如簽外出後，會騎公務機車接送小孩、買菜甚至挽面，有時直接回家，等表定時間結束再回局內簽退下班。廉政署將資料交消防局政風室續查，消防局去年底開人評會，對謝盈如記小過1支，但還留任局長室，甚至被推薦受簡任訓。

媒體報導，經消防局政風室調查後，依瀆職罪嫌送辦，新北地方檢察署今年5月作出緩起訴處分。

對此，消防局表示，接獲檢舉後，第一時間由政風室進行調查並召開考績會進行行政處分，同時主動移送新北地檢署偵辦，一切依法秉公處理，絕無包庇、輕縱。

加班費 廉政署

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