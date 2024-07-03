新北工務系統人事異動！新工處長升捷運副局長 府內人士揭區長調整可能時間點

新北市政府局處首長上周才異動，今也傳出工務系統首長異動，新北新工處長王益翔升任新北捷運副局長等，捷運局也證實。外界也推測，各行政區長可能近期將「大風吹」；市府人士分析，錯過這次下半年開頭的時間點，今年12月適逢就任時間過半，是另一個可能的時間點。

新北市政府5名局處長日前小異動，調為參事、技監等，工務系統也將有變動，其中新工處長王益翔將升任捷運副局長，養工處長簡必琦調任新工處長、養工處副處長鄭立輝升任養工處長 。

新北工務局指出，王益翔、簡必琦和鄭立輝都是同期進入台北縣政府服務，三個人都是學土木的，王益翔分發到工務局施工科，後來是新工處成立時，從科長調去升新工處總工程司，再升任新工處長。

簡必琦則是在台北縣時工務局工務科基層升上來的，他是留美回來考上高考，一直當到工務局工務科長，成立養工處他擔任養工處總工程司，再升任養工處長。鄭立輝是台大土木系畢業，當年考基層特考土木類全國第一名，選擇到台北縣工務局就職，曾任行政院政委兼公共工程會主委的吳澤成還特別接見；他分發到台北縣工務局規劃設計科，歷任科長再調往新成立的新工處服務，中間拿到獎學金去美國普度大學念博士，回來後繼續至新工處服務，並升至副處長。

捷運局也說，王益翔為國立中央大學土木工程學系碩士，一路從基層做起，學經歷完備外，也獲行政院公共工程委員會第22屆公共工程金質獎-個人貢獻獎；王職務歷練豐富、協調能力良好，未來將使新北捷運建設成果讓市民更有感。