大清水公園雜草叢生惹民怨議員也有意見 新北土城公所派人清除

新北土城民眾經常使用的休閒場所大清水運動公園，近日民眾發現一旁木棧步道連接的清水山步道荒煙蔓草，批評好好的運動公園長期沒人整理，並將雜草叢生畫面貼上臉書社團。議員廖宜琨要求公所在夏季期間增加公園養護密度，並增加照明設備及巡查時機維護民眾安全。土城公所今緊急派人清除，表示將斟酌加派除草次數，並請警方加強巡邏，評估增設路燈等照明設備。

大清水運動公園前身為土城市第五公墓，在都市發展計劃規劃為公園，其佔地約5645坪，為土城區公墓改建公園中面積最大一座。目前公園內設有兒童遊戲區、籃球場，還有木棧道連接登山步道通往清水山。但步道人煙罕至，2018年曾發生有人陳屍此處。

而近日民眾在此健行，卻發現步道長滿雜草，將畫面貼上「我是土城人｜我愛土城區｜Original」臉書社團，表示好好的運動公園長期沒人整理，因此感到可惜。網友也留言表示，「覺得這邊很好，可是都沒人管理好像荒廢、人很少、幾乎不會有人從那走好嗎、晚上滿恐怖的、公所應該要派人員加強清除。」

新北市議員廖宜琨認為，行政機關對於環境維養本應針對不同季節、現地情況、民眾使用情形等，考量維養密度及安全設施設置。夏季期間雜草生長速度較快於冬季，市府或公所進行巡查及維養密度應增加，降低雜草過度生長造成環境及蚊蠅滋長等負面影響。雖然里長向公所反映類似問題，但就現況對於民眾使用較不友善。大清水運動公園位置較屬偏僻，盼公所針對安全性評估增加照明及監視設備或巡查，以維護民眾使用安全。