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北市東區二線車道遭卸貨車格占一半 停管處：研議改善

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
通化街旁不少家樂福、屈臣氏等店家，確實有卸貨需求。記者邱書昱／攝影
通化街旁不少家樂福、屈臣氏等店家，確實有卸貨需求。記者邱書昱／攝影

北市通化街通往信義路四段的二線道車道，有一側被卸貨停車格占據一半，車流量大時，得停等好幾個紅綠燈才過能過去，遭到民眾酸「偉大的交通設計。」北市停管處表示，會先尋覓新一處的卸貨空間，屆時就會將車格移除。

該路段位處交通要道，不分時段都有許多汽機車行駛，因此，通化街往信義路四段的右轉車道上，若是兩格卸貨車格都停妥車，屆時就會造成後方車輛回堵，又得等上一兩個紅綠燈時間，用路人難免會抱怨。

然而，通化街旁又有家樂福、屈臣氏、家具行等店鋪，卸貨區的車格確實有其必要。北市停管處企畫科長楊遠明表示，為此會先尋覓替代卸貨的空間，如果找到適合處，就會將該處卸貨車移除。

楊遠明說，不過確實用路人反映卸貨車格影響到車流，因此目前會先以管制做法，持續尋覓適當的空間，就會進行移除。

通化街通往信義路四段的二線道車道。記者邱書昱／攝影
通化街通往信義路四段的二線道車道。記者邱書昱／攝影

北市 紅綠燈 車道

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