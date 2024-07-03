北市東區二線車道遭卸貨車格占一半 停管處：研議改善

台北市通化街通往信義路四段的二線道車道，有一側被卸貨停車格占據一半，車流量大時，得停等好幾個紅綠燈才過能過去，遭到民眾酸「偉大的交通設計。」北市停管處表示，會先尋覓新一處的卸貨空間，屆時就會將車格移除。

該路段位處交通要道，不分時段都有許多汽機車行駛，因此，通化街往信義路四段的右轉車道上，若是兩格卸貨車格都停妥車，屆時就會造成後方車輛回堵，又得等上一兩個紅綠燈時間，用路人難免會抱怨。

然而，通化街旁又有家樂福、屈臣氏、家具行等店鋪，卸貨區的車格確實有其必要。北市停管處企畫科長楊遠明表示，為此會先尋覓替代卸貨的空間，如果找到適合處，就會將該處卸貨車移除。