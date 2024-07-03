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2026年底前應外牆安全診斷 北市商業區建物申報率僅逾3成

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市首創建築物外牆飾材應委託安全診斷機構檢查並申報，913棟屬屋齡30年以上、位在商業區的建築物應於115年12月31日以前完成，目前已有299棟申報。圖／台北市建管處提供
北市首創建築物外牆飾材應委託安全診斷機構檢查並申報，913棟屬屋齡30年以上、位在商業區的建築物應於115年12月31日以前完成，目前已有299棟申報。圖／台北市建管處提供

北市首創建築物外牆飾材應委託安全診斷機構檢查並申報，現階段要求商業區11樓以上、屋齡達30年建物外牆2026年底前要安全診斷申報，以維護公共安全。建管處表示，現有913棟須完成，已有299棟申報，逾期未完成申報者，將面臨新台幣1萬元至5萬元罰鍰，並得按次連續處罰。

建管處表示，依「台北市建築管理自治條例」第31條之1規定，達到一定年限的建築物應辦理外牆安全診斷檢查及申報。2015年迄今，北市府受理通報外牆剝落案件1959件，其中屋齡30年以上高達1821件，占總通報比率約93%。

因此，北市府依「台北市建築物外牆安全診斷檢查及申報辦法」規定，去年6月27日公告，北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上建築物應於2026年12月31日前辦理首次安全診斷申報業務。 

第二次申報為屋齡滿50年，其後每隔10年申報一次，逾期未完成者，將裁處1萬元至5萬元罰鍰，並限期補辦手續，屆期未補辦者，得按次連續處罰。

建管處長虞積學指出，對於未達申報屋齡的建築物，建築物所有權人仍應負維護管理之責，如因外牆飾材發生剝落，損害民眾生命財產，建管處將依建築法裁罰，建築物所有權人也應負民刑事責任。

他強調，若建築物發生外牆飾面剝落，建管處接獲通報後，會立即委託台北市建築師公會現場勘查評估外牆損害等級，如已達危險等級將列管，要求所有權人或管理委員會限期完成修繕，逾期未完成者，將採連續裁罰至完成改善；1年內通報剝落案件經建築師勘查達2次危險等級者，應於6個月內辦理外牆安全診斷檢查及申報。

虞積學說，申報外牆安全診斷所需費用均屬市場機制，建管處已將完成申報的個案相關費用支出刊登在建管處官網，可作為申報人詢價的參考價格。

北市首創建築物外牆飾材應委託安全診斷機構檢查並申報，913棟屬屋齡30年以上、位在商業區的建築物應於115年12月31日以前完成，目前已有299棟申報。圖／台北市建管處提供
北市首創建築物外牆飾材應委託安全診斷機構檢查並申報，913棟屬屋齡30年以上、位在商業區的建築物應於115年12月31日以前完成，目前已有299棟申報。圖／台北市建管處提供

北市 屋齡 建築師

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