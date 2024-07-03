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北市續推公民電廠 71片太陽能板開放認購

中央社／ 台北3日電

北市產發局今天表示，為推動公民電廠，規劃在南港區及內湖區的市有房地設置太陽能板，包含成功抽水站等4處共71片，供市民及公益法人認購，預估每年分潤約2300元。

台北市產業發展局透過新聞資料指出，公民電廠是以公民為主體，透過集體出資等方式，取得一定所有權或股權並參與電廠營運，主要強調公民參與，由民眾合作共同推動綠能發展，同時共享綠電收益，部分收益將回饋當地社區，實現真正公民電廠意涵，最終達到能源轉型目標。

北市產發局表示，為持續推動在市有房地設置公民電廠，規劃在南港區及內湖區共4處，包含成功抽水站、北市內湖警分局等設置71片太陽能板，每片認購價為約新台幣3萬元，認購人每年分潤約2300元，可收益20年。

產發局指出，這次公民電廠委託千日綠能公司設置太陽能板，讓台北市市民及設立登記以公益為目的社團或財團法人認購，即日起開放，行政區市民享優先認購，每人至多認購2片太陽能板，認購方式可到綠能公司網站查詢。

產發局表示，為擴大提升公民對再生能源應用，實現能源全民參與目的，從民國108年起推動市有房地提供設置太陽光電公民電廠，至今已設置完成7處，累計容量388.155瓩，是全國最多以市有房地建物結合公民力量設置公民電廠，鼓勵市民、公益法人團體持續認購。

公益 北市

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