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新北宣布3電梯增設完成補助 民代指對都更廣泛公益無助

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
板橋公寓增設電梯前。圖／新北市都更處提供
板橋公寓增設電梯前。圖／新北市都更處提供

新北市都更處今表示今年完成3棟建物增設電梯，每案最高可補助340萬元，呼籲民眾申請。但議員戴瑋姍認為一樓住戶不需搭乘電梯，是否同意與經費分攤須市府輔導。議員林秉宥則說，增設電梯、耐震補強、外牆拉皮等補助讓居民更不願都更，只能片面解決部分住戶問題，對實質廣泛公益沒有幫助。

新北城鄉局今表示，今年完工3案電梯補助案分別位於樹林區、板橋區及新莊區，另兩案施工中，申請人大多因年齡漸長，回家爬樓梯變成一件困難的事，在得知市府提供增設電梯補助，便積極整合鄰居申請，終於在今年完工，讓回家的路變得輕鬆。

城鄉局說，板橋張先生居住現址40多年，得知鄰居向市府申請整建維護輔導諮詢，張先生覺得自己年齡漸長有搭乘電梯需求，市府又有增設電梯補助降低負擔，去年初尋商及整合鄰居意見完成申請增設電梯相關建照等程序，取得320萬元補助資格，張先生認為免審議、定額補助，大幅減輕住戶們負擔。

市議員戴瑋姍表示，許多老舊公寓因長者高齡化而需要提升生活便利性，她呼籲民眾多申請相關補助，能提高長者的生活品質，也有助社區整體品質提升。然而這類案子困難之處在於一樓住戶不需搭乘電梯，一樓住戶是否同意與施工經費分攤有賴市府提供輔導。

市議員林秉宥說，加裝電梯或翻修並非解決都市問題最佳方法，這樣措施可能讓住戶更不願都更，認為增設電梯費用應用於協助社區進行公安申報改善工程。他說，許多都市問題根源在於舊發展區缺乏足夠公設，都更才能徹底解決停車、行人空間，共同管線通道等問題。加裝電梯、耐震補強、拉皮等措施只能改善建物內觀、建物安全和部分住戶便利性，缺乏廣泛公益性質。

新北都更處長林炳勲表示，提供增設電梯快速補助只要取得增設電梯相關建築許可，且取得100%建物所有權人同意或經區權會決議，即可向市府申請增設電梯補助，每案獎補助金最高340萬元，減輕民眾負擔，另市府提供整建維護輔導團隊免費諮詢與開法令說明會服務，解決民眾疑問。

板橋公寓增設電梯後。圖／新北市都更處提供
板橋公寓增設電梯後。圖／新北市都更處提供

住戶 都更 電梯

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