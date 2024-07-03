內湖、北投驚見台灣獼猴逛大街 專家：流浪漢在外討生活

台北市北投區多個里最近頻有台灣獼猴現蹤，許多居民常在果樹、屋簷等處看到2隻獼猴逗留，早在5月也曾有2隻獼猴跑到內湖市區逛大街。北市多個行政區位在淺山地區，專家指出，被逐出群體的「流浪漢」會在外討生活，下山覓食可能性較高。

台灣獼猴現蹤台北市區，台北市立動物園發言人曹先紹認為，這反映台灣民眾對於保育有一定概念，也因不刻意破壞山林、維持自然環境維持達一定水準等保育作為，野生動物的數量就有機會恢復。

他說，有些物種比較容易適應人為環境，以台灣獼猴而言，如果人為垃圾未妥適處理，牠們就會有食物可吃，加上沒有天然敵人、政府沒有經營管理政策，只要找得到食物供給如果樹、良好躲藏環境，物種數量就會持續增加。

曹先紹指出，淺山地區容易看到台灣獼猴，牠們移動原因，可能是一個族群擴大後，單一性別的公猴被趕出來，這些單身漢群在外流浪，只要牠能適應外在環境，就會變成繁殖群，數量逐漸變多，人為環境「見猴率」就會增加。台北動物園附近，就已經出現繁殖群，公猴、母猴還帶小猴子，數量仍在上升中。

國立宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授毛俊傑也分析，台灣獼猴進入台北市區有幾個可能性，一種是接鄰的自然棲地中，被逐出群體的流浪公猴，這些「流浪漢」有時在猴群周圍活動或四處遊走討生活。

毛俊傑提及其他可能性，包括山林環境的生存壓力增加，如森林野地因人為開發，可用棲地面積過小、食物不足或食物品質不佳、居住條件劣化或不足以提供現有族群生存時，向周圍環境試探性找尋生存機會的個體，也可能是非法飼養後棄養或脫逃者。

他說，獼猴、白鼻心等野生動物會試探並找尋如何在人類優勢的環境中求生存，若人類有意無意地提供食物，如棄置的垃圾廚餘、刻意餵食野生動物、刻意餵食流浪犬貓的食物卻意外成為牠們可取得的食物來源時，食物品質比野地好，進入市區的生存風險下降，就會逐漸增加牠們進入棲息地接壤人類活動密集區的頻度與機會，更可能擴增獼猴群體。

毛俊傑指出，動物進入都會區與人口密集區，起初一定是少數個體試探性的偶發出現，再來慢慢增加出現頻率及個體次數，高雄壽山周邊的人猴衝突問題就是如此演變而來。