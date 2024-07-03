北市913棟建物應外牆診斷 逾期未完成將開罰

北市建管處表示，全市商業區11樓以上且屋齡30年以上建物共913棟，應於115年12月底完成外牆安全診斷申報，逾期未完成可裁罰最高5萬元，目前共614棟未申報。

台北市建築管理工程處今天發布新聞稿指出，市府為維護公共安全，首創建築物外牆飾材應委託安全診斷機構檢查並辦理申報，且民國104年至今，受理通報外牆剝落1959件，屋齡30年以上1821件，佔總通報比率約93%，因此於112年6月27日公告安全診斷申報規定。

新聞稿指出，位於北市商業區11樓以上、屋齡達30年以上建築物，應於115年12月31日以前辦理首次安全診斷申報，第2次申報為屋齡滿50年，之後每隔10年辦理申報1次，逾期未完成將裁處新台幣1萬元至5萬元罰鍰，並限期補辦，屆期未補辦，得按次連續處罰。

建管處統計，全市在商業區11樓以上、屋齡30年以上建物共913棟，已申報299棟、未申報614棟。未申報建物，應在115年12月31日前辦理安全診斷申報，逾期未完成，將依法開罰。

建管處指出，建物所有權人應負維護管理責任，外牆飾材若發生剝落，造成民眾生命財產損害，可依建築法等規定裁罰，所有權人也應負民事、刑事責任。

建管處表示，建物若外牆飾面剝落，獲報後會委託台北市建築師公會到場勘查評估外牆損害等級，己達危險等級，將列管要求所有權人或管理委員會限期完成修繕，逾期未完成，將採連續裁罰至改善。

此外，1年內通報剝落案件，經建築師勘查達2次危險等級者，將要求建物所有權人在6個月內辦理外牆安全診斷檢查及申報，維護公共安全。

建管處指出，針對申報外牆安全診斷費用，均屬市場機制，已把完成申報個案相關費用支出刊登官網，可做申報民眾詢價參考。至於申報辦法及補助，也可至官網的建物外牆安全專區查詢。