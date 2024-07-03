賴清德稱先進產業南移 蔣萬安表態：北市有科技廊帶

賴清德總統日前出席高雄捷運岡山車站通車典禮說，過去幾十年政府重北輕南，建設幾乎都在北部，他做總統，要讓台灣平均發展，要支持中南部發展」，最先進的產業會往中南部移動。台北市長蔣萬安上午參加內科、南軟雙園巴士通車典禮受訪指出，結合南軟、內科、北士科，北市有一個科技廊帶。

蔣萬安說，內科其實匯聚了非常多的企業，而且是全台灣第一個民間投資都市計畫的典範，未來包含結合南軟、內科以及現在的北士科，北市打造一個科技廊帶。

蔣萬安也說，最重要的是台北市匯聚最多的人才，最多領先、一流的大學，當然北市新創事業也占全台灣55%，有非常多的產業供應鏈，都匯聚在台北市，他認為產業也會要考量各方的條件，區位優勢以及相關的配套、交通便利性、教育、居住等等，台北市是條件最齊備，也是最適合產業投資的地方。