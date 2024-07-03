內科、南軟跳蛙公車今上路 蔣萬安：讓內科交通減壓

北市新闢「內科南軟」雙園巴士今天上路，串連內科及南港軟體兩園區，便利兩園區間企業員工拜訪交流，台北市長蔣萬安指出，透過公車業者刷卡數據分析，發現平均每日大概有1700人次搭車的通勤需求；至於內科的交通問題，蔣萬安說，要能夠徹底的解決並不容易，但是市府會盡最大的努力。

對於這條特別針對內科到南軟的跳蛙公車路線，蔣萬安說，要感謝內科協會以及公車業者，與市府三方共同努力，且事前經過調查，透過問卷，以及走訪200多家企業，再透過公車業者他們這段路程的刷卡數據分析，確實發現平均每日大概有1700人次。

蔣萬安說，不只是通勤的需求，同時對於園區內外業務交流，也有需要，所以市府透過這「雙園公車」的方式，也透過跳蛙公車的路線，可以事先預約，另一方面也請悠遊卡公司將這段路程累積到減碳存摺，透過各種方式提供鼓勵誘因，讓兩園區之間的民眾能夠搭乘。

另外，外界所關心的內科交通有沒有救？蔣萬安說，內科交通確實要能夠徹底的解決並不容易，但是會盡最大的努力 ，持續不斷提出各項的方案、政策，希望能夠紓解內科的交通，也確實有具體成效。

蔣萬安說，交通局每一周都會監測，也觀察到目前昏峰時段，平均可以讓通勤時間縮短降低了6%到13%，他一上任就到內湖來視察，推出了短中長期的計畫，從入口淨空、增加見警率，到工程改善，還有幹線公車的增加。

至於捷運東環段，蔣萬安表示，希望能夠在年底可以動工，目前完成的細部設計，正在進行招標。另還有結合內科本身企業，希望能夠結合ESG ，鼓勵員工使用綠運輸、雙園公車等，各項政策也有具體成果，會持續努力，不斷地讓內科的交通減壓。

至於雙園巴士是不是要解決內科的交通問題？蔣萬安說，市府逐步來，未來不斷進行分析調整，事先做過了問卷調查，走訪企業，也透過數據的分析，確實有這樣的需求，市府就來規畫，希望能夠緩解內科這邊的壓力。