暑假無聊找樂子？翻欄杆進站 北捷要罰1500元、50倍違約金

台北市西門捷運站日前一名女子，跨越站內大廳欄杆直接進站，並且由同行友人拍下上傳到社群平台，稱暑假無聊找樂子，引來社群民眾批評。北捷表示，已調閱監視器，可處1500元罰鍰，同時要補繳票價，並支付50倍違約金。

從影片中看到，一名挑染著紅色頭髮的女子，在西門町捷運站的跨越大廳欄杆進站，並且疑似往下衝去搭乘捷運。影片上傳抖音平台後，上頭的說明欄寫下「暑假太無聊，只能自己找樂子」，並且標註新北、國一等字樣。民眾將影片貼到Threads批評行為。

北捷表示，經查案件發生在7月1日晚間10點48分，該民眾於捷運西門站違規翻越大廳欄杆進站搭車，並由同行友人拍攝影片上傳社群，調閱監視器畫面，違規事實明確，依法可處1500元罰鍰。

另外，北捷說，依大眾捷運法第49條規定，「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分的車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍的違約金。」