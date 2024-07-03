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暑假無聊找樂子？翻欄杆進站 北捷要罰1500元、50倍違約金

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
該名女子翻越欄杆。圖／擷取自社群平台
該名女子翻越欄杆。圖／擷取自社群平台

台北市西門捷運站日前一名女子，跨越站內大廳欄杆直接進站，並且由同行友人拍下上傳到社群平台，稱暑假無聊找樂子，引來社群民眾批評。北捷表示，已調閱監視器，可處1500元罰鍰，同時要補繳票價，並支付50倍違約金。

影片中看到，一名挑染著紅色頭髮的女子，在西門町捷運站的跨越大廳欄杆進站，並且疑似往下衝去搭乘捷運。影片上傳抖音平台後，上頭的說明欄寫下「暑假太無聊，只能自己找樂子」，並且標註新北、國一等字樣。民眾將影片貼到Threads批評行為。

北捷表示，經查案件發生在7月1日晚間10點48分，該民眾於捷運西門站違規翻越大廳欄杆進站搭車，並由同行友人拍攝影片上傳社群，調閱監視器畫面，違規事實明確，依法可處1500元罰鍰。

另外，北捷說，依大眾捷運法第49條規定，「旅客無票、持用失效車票或冒用不符身分的車票乘車者，除補繳票價外，並支付票價50倍的違約金。」

北捷呼籲，旅客以正確方式感應票卡，如發現車票無法刷進或刷出，請先洽站務人員處理，切勿心存僥倖、以身試法。

翻越欄杆後，女子疑似直奔搭乘捷運。圖／擷取自社群平台
翻越欄杆後，女子疑似直奔搭乘捷運。圖／擷取自社群平台

北捷 影片 捷運

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