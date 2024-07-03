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影／台灣獼猴連續現蹤北市民宅偷水果 動保處推測可能從這來

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市北投區6月28日起連3天傳出2隻台灣獼猴現蹤，甚至入侵民宅，引發民眾擔憂。圖／汪志冰研究室提供
台北市北投區6月28日起連3天傳出2隻台灣獼猴現蹤，甚至入侵民宅，引發民眾擔憂。圖／汪志冰研究室提供

北市北投區6月28日起連3天傳出2隻台灣獼猴現蹤，甚至入侵民宅，引發民眾擔憂，議員質疑是否仍有人違法飼養或棄養，間接造成獼猴出沒市區，要求動保處加強查緝。動保處指出，民眾私養的獼猴因無法適應環境，相較其他野生個體在野外存活率低，推測可能是來自附近山林；近日高溫加上午後雷陣雨，未見牠們滯留。

有民眾看到2隻獼猴跑到鄰宅，更拍下牠們的模樣，坐在圍牆上，東張西望，還伸長腿邊按摩，直呼「傻眼欸，鄰居家屋頂被猴子入侵，牠們看完風景，還一副等下要去哪的樣子。」

台北市動保處6月28日獲報後迄今，每日皆不定期前往勘查，依該2隻獼猴被目擊的遊蕩路徑，大概是從林泉里新民路83號、奇岩里公館路204至228巷、211號到257巷，被目擊期間為28日早上在林泉里、下午在奇岩里，29日至30日早上在奇岩里。

林泉里長陳惠華表示，過去也曾有獼猴出現，這次是待比較久，里民久久看一次都很平常心，獼猴就坐在那邊東張西望，沒有攻擊人類的跡象，里民們都知道要遠離，不只在國軍北投醫院現蹤，牠們看到有芭蕉樹也會摘來吃，她猜測可能山上沒東西吃，才會跑下來。

奇岩里長賴進利說，2隻獼猴會待在民宅附近的芒果樹摘芒果吃，發現比較難吃或酸還丟掉，最近一個禮拜，許多里民都有看到，昨天又跑到隔壁東華里。其實去年差不多時間，也有3隻獼猴現蹤，先後出現在陽明交通大學，又跑到奇岩里，里內一年大概可看到幾次獼猴。

再遠一點到陽明山上、公館里的丹鳳山公園也有，議員汪志冰接獲民眾反映，公園周邊社區民宅出現2隻獼猴逗留，尤其周邊有許多獨棟別墅，平日許多民眾會到公園運動、散步和休閒活動，如今出現猴子，人心惶惶，民眾受限動保法不能也無力抓捕、驅趕會激怒獼猴。

汪志冰說，2019年1月起，台灣獼猴從保育類野生動物降級為一般類野生動物，中央更於2022年公告除已合法登記者得飼養外，全面禁止飼養。她質疑，若有民眾違法私養未送交主管機關，且未予絕育、棄養，是否也是造成獼猴繁衍或出沒市區的因素，要求動保處應積極查緝。

動保處回應，北市淺山生態環境豐富，鄰近山區的行政區域才偶有野生動物出沒，推測2隻獼猴可能來自附近的中正山、唭哩岸山、丹鳳山等山林路過案址遊蕩。

動保處表示，近日高溫且有午後雷陣雨，未見獼猴長期滯留案址，動保處會派員持續巡查，並請里辦公處宣導不餵食獼猴及加強垃圾管理。若發現獼猴出沒可撥打1959動物保護專線，動保處將派員驅趕或評估設置誘捕籠捕捉。

最近一個禮拜，北投區奇岩里許多里民都有看到2隻台灣獼猴在里內出現。圖／奇岩里長賴進利提供
最近一個禮拜，北投區奇岩里許多里民都有看到2隻台灣獼猴在里內出現。圖／奇岩里長賴進利提供
台北市北投區賴進利透露，2隻獼猴會待在民宅附近的芒果樹摘芒果吃，發現比較難吃或酸還丟掉。圖／奇岩里長賴進利提供
台北市北投區賴進利透露，2隻獼猴會待在民宅附近的芒果樹摘芒果吃，發現比較難吃或酸還丟掉。圖／奇岩里長賴進利提供
北投區奇岩里許多里民最近都有看到2隻台灣獼猴在里內出現。圖／奇岩里長賴進利提供
北投區奇岩里許多里民最近都有看到2隻台灣獼猴在里內出現。圖／奇岩里長賴進利提供

北市 台灣獼猴 猴子

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