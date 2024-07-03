新北大柑園都計 首場座談逾600人與會

新北市府推動大柑園地區都市計畫案，計畫面積達約621公頃，範圍橫跨樹林、鶯歌、三峽等行政區，牽涉土地所有權人高達約1萬多人，民進黨立委蘇巧慧批，2019年就完成解編，市府過5年才準備提草案。新北城鄉局指出，為完善收集各界意見，公開徵求意見達75天，寄出近萬封意見調查表，以作為公展草案的基礎。

樹林區公所昨辦首場座談會，湧入超過600名民眾，部分居民因已申請興建合法工廠，擔憂都市計畫出爐後不符更新地目，面臨未來需要遷廠困境。

蘇巧慧列席參加表示，2019年時協助推動大柑園特定農業區完成解編，至今已5年，新北市府才準備提出柑園都市計畫草案，民眾多次反映等太久，希望市府盡速擬定方案，趕快提出草案計畫，才能讓地方發展進步。

議員呂家愷表示，市府開說明會卻毫無未來藍圖，只把問題丟給在地居民，要民眾給意見，市府應該先提出初步架構，再與當地居民討論如何調整，才能有建設性溝通。

城鄉局表示，大柑園以新訂擴大都市計畫方式辦理，定位為城鄉發展需求地區，現況工廠眾多且規畫產業發展，今年5月啟動公告公開徵求意見程序，該面積達621公頃，為完善收集各界意見，延長公告公開徵求意見達75天、舉辦4場說明會並寄出近萬封意見調查表，以作為後續都計公展草案基礎。

城鄉局表示，同時透過整體開發工程，所需公共設施及工程都一併興建，將有助於改善地區交通、排水等議題。