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台2線瑞芳段 10月增區間測速

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

台2線貢寮龍洞段去年增設區間測速後成效良好，但瑞芳區鼻頭到瑞濱一帶未設置，大車事故仍頻傳，地方盼加速設置。新北市長侯友宜表示，接到許多里長反映，一定要加強標線及測速等。警方表示，今年10月就將增設區間測速。

台2線為北海岸、宜蘭與基隆間交通要道，新北昨道安會報中聚焦台2線近期大車翻車致駕駛無生命跡象事故。

侯友宜指出，每次到瑞芳開會，里長都會反映標線標誌很多狀況不清楚，造成車禍不是一個固定點，但不能全然怪駕駛，要思考是否整體路廊改善，希望要把大家把標線、標誌及路面做好。

瑞芳區鼻頭里長王坤吉表示，當地大車多，很多司機開快，甚至疲勞駕駛，再加上濱海公路彎來彎去，居民也很無奈，大家只能小心一點，現在貢寮龍洞那邊有區間側速，鼻頭到瑞濱這邊還沒有，有設真的有差，市府已經在規畫，也希望能加速。

瑞芳警分局統計，台2線龍洞段在區間測速建制前，2022年交通事故數量共有74件，其中有37件是大車相關事故，建區間測速後，去年年事故數降低至39件，其中17件是大車相關事故，事故率整體降低4成，大車事故率更降低5成。

新北交通警察大隊表示，台2線因宜蘭往基隆時彎度比較大，且該車超速，導致翻車，接下來預計要在台2線82.9公里路段區間測速，預計10月上路

國防大學運籌管理系主任王中允表示，在台2線啟用多處區間測速後，路上行使車輛速度確實變慢，仍有很大嚇阻作用；T字路口還是要有三色號誌，不要只有閃光燈，無法起警示作用。

交通事故 測速

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