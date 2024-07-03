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北市2機車格停1重機 提報交部

聯合報／ 記者鍾維軒李成蔭／台北報導
台北停管處6月提報「2格機車格停放1輛大型重機」計畫，今年有望試辦。本報資料照片
台北停管處6月提報「2格機車格停放1輛大型重機」計畫，今年有望試辦。本報資料照片

台北汽、機車格位搶破頭，大型重機更是一位難求，台北停管處6月中旬向交通部提報試辦「2格機車格停放1輛大型重機」，一般機車族憂心，恐壓縮原有停車空間，北市停管處指出，會依當地需求再調整格位，降低影響一般機車停車權益。

北市4月開始針對大型重機試辦「2.5公尺斜向重機格位」，於台灣大學護理學系前的徐州路與交通部旁杭州南路上，總計30格，為期6個月，斜向機車格位符合99%以上大重機大小。

北市議員趙怡翔表示，交通局可參考汽車、機車共用停車格方式，讓現有機車格能直接停放重機，以2個機車格斜停1輛大型重機，就不會超出範圍，影響行車動線。

議員王欣儀擔心，即使開放2格機車位停放1輛大型重機，還是會排擠原本停車空間，擇定地點時要考量當地停車狀況，而斜向停車格也能要持續增加。

北市停管處長李昆振說，6月中旬已經向交通部提報「2格機車格停放1輛大型重機」試辦計畫，中央審查需要1至3個月，核准後就會實施，停管處將持續追蹤進度。

但重機騎士認為，能停機車格是政府美意，但實務上真的較難，空間小不只不便，更擔心刮傷或撞倒，還是希望路邊能有專用車格。

也有一般機車族認為，北市機車格車位近年來陸續在減少，如果讓重機停放2格車位，恐讓原本車位更少，恐導致因為車位不夠，大家亂移車亂象更加嚴重，衍生糾紛。

李昆振說，現行大型重機可以停放汽車格位，但希望能回歸給汽車使用，如果有停車場，會把路邊停車格改為機車格，或改為公共臨停區提供短期使用，也會依當地需求調整機車格位，降低影響一般機車停車權益。

新北機車格也是供不應求，新北議員馬見認為，重機要停入一般機車格限制還是頗多，建議還是要設專用停車格。議員劉美芳則說，認同要有重機專用停車格，但在過渡時期也可開放與一般機車停車格共用，大家都能方便。

新北交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北道路空間有限，路邊機車格長度多以2公尺規畫，長度不足以容納車長大於2公尺重機，因此不採行一般機車格與大型重型車共用方式。

許芫綺表示，在不影響現有汽機車停車供給下，已於35場公有停車場設置320格重機專用格，後續預計年底在45場停車場還會增設82格；未來也考慮在路邊試辦大型重型機車專用格。

停車格 車位 重機

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