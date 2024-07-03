北市加碼獎勵 去年增1499娃

台北市長蔣萬安上任後提高生育獎勵金，第一胎2萬翻倍至4萬元，北市去年新生兒較前年增1499名，但議員認為還是要增加托育環境。至於新北，近3年新生兒數下降，市府明年起提高生育獎勵金，第一胎從2萬元增至3萬元。

蔣萬安昨說，少子女化是國安危機，北市在相關政策推出後具體成果，今年5月，新生兒出生率創近5年歷史新高，去年10月突破「生不如死」狀況。民政局統計，2022年北市生育率0.845%、出生數1萬4528人，2023年均有提高，分別成長至0.97%、1萬6027人。

新北近3年新生兒出生數節節下滑，從2021年2萬4228人、2022年2萬1557人，去年僅剩1萬8463人。

副市長劉和然說，明年起提高生育獎勵金，第一胎補助3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元，盼新人樂婚、願生、能養。