新北消防夏令營今開跑 AR星火求生互動擬真射水超好玩

漫長的暑假來臨，為深耕消防教育，新北市消防局今明兩天在慈濟雙和靜思堂舉辦暑期消防夏令營活動，共計吸引400位學童報名參加。活動包含教具操作講解、體驗災害現場(地震及濃煙體驗)、消防體能趣味競賽、室內消防擬真射水訓練、AR星火求生互動式遊戲關卡及防溺宣導教育，讓大朋友、小朋友都收穫滿滿。

新北市消防局長李清安表示，新北消防局每一年的暑期消防夏令營活動，在關卡設計及防災教具上都精益求精，希望能加入更多元素讓體驗活動更豐富，更於活動開場時加入了政風宣導短劇，進而提升學童日常生活知識，建立正確價值觀，再搭配9種消防防災闖關關卡，讓學童透過遊戲闖關關卡等遊戲，深耕消防防災及自救觀念，希望能給學童一個收穫滿滿且難忘的盛夏時光。 參與消防夏令營的學童體驗地震屋。記者黃子騰／翻攝 現場舉行趣味有獎徵答。記者黃子騰／翻攝