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新北大柑園都市計畫拖5年 今首場座談蘇巧慧要求速擬方案
新北市府推動大柑園地區都市計畫案，計畫面積達約621公頃，範圍橫跨樹林、鶯歌、三峽等行政區，因牽涉土地所有權人高達約1萬多人，今於樹林公所舉辦首場座談湧入超過600人，立委蘇巧慧批評2019年就推動完成解編，市府過了5年才準備提出草案，要求盡速擬定方案、做好相關配套規劃，改善地方長期反映的周邊道路拓寬及排水設施改善等議題。
蘇巧慧表示，2019年時協助推動大柑園特定農業區完成解編，讓市府可以與時俱進，針對柑園地區的產業需求研擬都市計畫改善區域發展問題。但至今已5年新北市府才準備提出柑園都市計畫草案，民眾多次反應等太久，希望市政府盡速擬定方案，趕快提出草案計畫，才能讓地方發展進步。
蘇巧慧強調，現在雖然是由新北市府提出計畫，但也需要民眾共同提出意見，因為不只是柑園地區工廠，還有周邊道路過窄需拓寬、排水設施改善等議題，希望可改善地方長期淹水情形，以及附近柑園國中小通學步道也需改善，種種議題都與都市計劃相關，需要全盤規畫一次解決。
城鄉局對此表示，樹林大柑園以新訂擴大都市計畫方式辦理，定位為城鄉發展需求地區，現況工廠眾多且規劃以產業發展，今年5月啟動公告公開徵求意見程序，該面積達621公頃，為完善收集各界意見延長公告公開徵求意見達75天、舉辦4場說明會並寄出近萬封意見調查表，以作為後續都市計畫公展草案的基礎。同時透過整體開發工程，地區所需公共設施及工程都一併規劃興建，將有助於改善地區交通、排水等議題。
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