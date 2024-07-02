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車子久佔環境亂 汐止內溝溪防汛道畫收費車格

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區北山里段的內溝溪防汛道路，沿線要畫46格的收費汽車停車格，解決停車亂象。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區北山里段的內溝溪防汛道路，沿線要畫46格的收費汽車停車格，解決停車亂象。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區北山里段的內溝溪防汛道路，長期以來，路邊停滿車，其中不少長期長期遭人佔用，ＡＢ車交換停，還有停了車亂丟垃圾，環境髒亂，引起不少民怨，所以，相關單位人員也到了現場會勘，也決定沿線要畫46格的收費汽車停車格，解決停車亂象。

北山里長林徵熊說，原子上就是汐湖一橋、二橋、跟華城橋、還有彩虹橋的路段，早期都是台北市的土地，後來辦理會勘就交給新北市委管，只是一直以來，車位沒有收費、還有沒有汽車格，就有一些問題存在，因為，有些車主都有兩部車來替換停，有佔用情形，還有就是垃圾問題，都是飲料瓶、還有早餐吃完都放在地上，志工們一直掃，真很辛苦，也一直在反應，

里長林徵熊拿出公文及照片表示，不少車子一停好久，都長滿雜草，還有就是停了車亂丟垃圾，現場地上有飲料罐、紙杯等等，環境髒亂，所以，里長也再次行文辦理會勘，在經過大家討論後，決定從吉林街口再到裡頭的鐵橋處，沿線要畫收費汽車停車格。

林徵熊指出，會勘請市府交通局幫忙，畫汽車格，原則上10月底之前會畫46個收費汽車停車格，收費時間是早上7點開始收費，一個小時20元，到晚上8點，之後就不收費一直到隔天早上7點又開始收費，希望可以讓更多里民方便停車，整個環境、市容都更好，讓民眾感覺不輸台北市。

停車格 汐止

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