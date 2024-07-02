瑞芳心鼓坊將環島巡迴演出 10位國中生自主策劃執行

在這個盛夏，來自瑞芳的「心鼓坊」團隊將帶著瑞芳的故事，展開一場別開生面的環島演出。由心鼓坊老師引導一群平均年齡僅15歲的國中生自主策劃、組織與執行。他們不僅展現了年輕一代的創意與活力，更彰顯了對地方文化的深刻理解與熱愛。

心鼓坊為瑞芳在地藝文團隊，深耕在的十多年，致力於藝文推廣與傳承，在這次名為「2024奏夏The one-帶著心鼓去交流」的活動，將於7月7日至7月14日間，巡迴演出於台灣各地。

參與演出的學員就說，這次次環島演出的主要是透過鼓藝來演繹並分享瑞芳的歷史、人文與自然環境，進而促進與各地的文化交流。這群年輕的鼓手們，將在鼓聲中傳遞瑞芳的故事，將這片土地的美好與他們的熱情分享給更多人。

心鼓坊藝術總監黃格致表示，此次巡迴演出將走訪全台各大知名廟宇，包括有苗栗白沙屯拱天宮，彰化鹿港玻璃廟，台南祀典大天后宮，屏東車城福安宮，雲林北港朝天宮，最後一天回到瑞芳火車站前廣場，每一場演出都將成為當地與心鼓坊之間的文化對話，歡迎大家前來共襄盛舉。

心鼓坊經理劉育帆表示，作為一個完全由國中生自主完成的演出，這次的環島巡演不僅僅是一場文化表演，更是一個展示年輕人力量、才華與組織能力的團隊。觀眾們不僅能欣賞到精湛的鼓藝表演，更能感受到來自瑞芳的年輕人對於家鄉的熱愛與對文化傳承的使命感。