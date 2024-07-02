新北三芝沿海特有石滬 市議員爭取修護永續保存
三芝區的沿岸過去有用來捕捉魚類的特有石滬，不過隨著時間的遷移，石滬沒有經過保存修復，逐漸失去了原來的樣貌與功能，為了將這個傳統的捕魚設施給呈現並且好好修復傳承給下一代，市議員鄭宇恩爭取修護經費，並且也在三芝區開啟了課程，讓民眾體驗修復與保存。
新北市議員鄭宇恩指出，很開心能夠參與市府文化局的石滬修復活動，跟著民眾一起從導覽開始，在文資委員與石滬修復協會的帶領下，瞭解了早起的時空背景，以及以石滬捉魚的原理與智慧，而後大家也捲起了衣袖與褲管，合力搬起大石頭，就是要為石滬修復盡一份心。
鄭宇恩表示，期待在文化局的修復保存之下，有越來越多的人對於石滬文化有所了解，並且在修護完成後也期待文化局能夠用友善的保存與管理方式，讓三芝的石滬文化永續的被傳承下去。
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