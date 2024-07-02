快訊

傳澎湖漁船遭大陸海警強行登檢「拖回大陸」 海巡署緊急召開應變會議

印度宗教集會爆踩踏事件！傳至少107人死亡 警方還原過程：場內這狀態讓人不適

新北三芝沿海特有石滬 市議員爭取修護永續保存

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區的沿岸用來捕捉魚類的特有石滬，市議員鄭宇恩爭取修護經費，並且也在三芝區開啟了課程，讓民眾體驗修復與保存。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區的沿岸用來捕捉魚類的特有石滬，市議員鄭宇恩爭取修護經費，並且也在三芝區開啟了課程，讓民眾體驗修復與保存。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區的沿岸過去有用來捕捉魚類的特有石滬，不過隨著時間的遷移，石滬沒有經過保存修復，逐漸失去了原來的樣貌與功能，為了將這個傳統的捕魚設施給呈現並且好好修復傳承給下一代，市議員鄭宇恩爭取修護經費，並且也在三芝區開啟了課程，讓民眾體驗修復與保存。

新北市議員鄭宇恩指出，很開心能夠參與市府文化局的石滬修復活動，跟著民眾一起從導覽開始，在文資委員與石滬修復協會的帶領下，瞭解了早起的時空背景，以及以石滬捉魚的原理與智慧，而後大家也捲起了衣袖與褲管，合力搬起大石頭，就是要為石滬修復盡一份心。

鄭宇恩表示，期待在文化局的修復保存之下，有越來越多的人對於石滬文化有所了解，並且在修護完成後也期待文化局能夠用友善的保存與管理方式，讓三芝的石滬文化永續的被傳承下去。

文化局

延伸閱讀

淡水機車硬闖人行道危險 市議員會勘盼科技執法

沙崙海灘開放露曙光7月起調查一年海象 議員批慢半拍

家庭暴力頻發 新北市議員邀家防中心辦講座

兼顧停車與接送需求 淡海國小周邊設智慧車柱

相關新聞

新北大柑園都市計畫拖5年 今首場座談蘇巧慧要求速擬方案

新北市府推動大柑園地區都市計畫案，計畫面積達約621公頃，範圍橫跨樹林、鶯歌、三峽等行政區，因牽涉土地所有權人高達約1萬...

北市生育率提高 新北粗出生率卻逐減「明年生育獎勵提高」

北市生育率提高，新北市卻連續三年粗出生率下降，從2021年的6.03、2022年5.39到去年的的4.59，新北市民政局...

新店雨後土石泥沙流布滿路 車輛大轉彎憂打滑紛減速

新北今午後大雨，造成多處溪水暴漲，也有山區有土石泥沙流等情況，其中位於新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響...

台2線大車事故仍頻傳 將加裝區間測速並全線改善標誌

台2線上大車事故頻傳，龍洞段去年增設區間測速後成效良好，但仍有眾多無測速路段常發生事故。新北市長侯友宜表示，一定要加強標...

蔣萬安去年祭翻倍獎勵金催生 帶動北市增加1499名新生兒

台北市長蔣萬安上任力拚市政有感，去年推出全國最高生育獎勵金，第一胎原本2萬元翻倍至4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎5萬元...

單身聯誼遇真愛…3年生小孩 蔣萬安：企業攜手贈大禮

晚婚、不婚趨勢攀升，台北市積極扮演媒人，推出各類型單身聯誼活動，協助單身朋友拓展交友圈，今天記者會上，就有一對夫妻便是參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。