快訊

傳澎湖漁船遭大陸海警強行登檢「拖回大陸」 海巡署緊急召開應變會議

印度宗教集會爆踩踏事件！傳至少107人死亡 警方還原過程：場內這狀態讓人不適

新北雙溪長源里共餐「食在地」 阿公阿嬤自己種最有機

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區長源社區共餐日，阿公阿嬤都會貢獻自家種的菜，或是家裡養的雞鴨，選擇吃當季，食在地，吃到最新鮮有機的菜餚。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區長源社區共餐日，阿公阿嬤都會貢獻自家種的菜，或是家裡養的雞鴨，選擇吃當季，食在地，吃到最新鮮有機的菜餚。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區長源社區每個月都會舉行一次的銀髮共餐活動，今(2)日是七月份的共餐日，菜色和往常一樣澎湃，排場超壯觀，許多阿公阿嬤在當天都會貢獻自家種的菜，或是家裡養的雞鴨，選擇吃當季，食在地，吃到最新鮮有機的菜餚，一字排開就有超過二十道的菜餚，選擇超級多。

雙溪區長源社區每個月一次的銀髮共餐，都讓長者相當期待，桌上滿滿的青菜都是婆婆媽媽當天現摘的蔬菜，有機又健康，吃得到新鮮，採自助式的，讓長者想吃什麼夾什麼，滿足長者的胃口。

長源里里長陳資郎說，社區的阿公阿嬤都是自己種菜自己吃，所以每個都很長壽又健康，他們也會將菜園收成的菜都送到共餐據點，種類應有盡有，還有水果，營養很均衡，也很感謝各界有錢出錢有力出力，讓長源里每個月一次的共餐，成了長者最期盼的一件事。

雙溪區區長林銚傑表示，長源里每個月的第一周舉辦共餐，今日也到場和長者宣導多項政策，並品嘗在地婆婆媽媽的好手藝，共餐精神吃當季食在地，也可以減少食材運輸的碳足跡，環保又吃得健康。

婆婆 阿嬤 雙溪區

延伸閱讀

200人社區齊心打造「筍友」部落 獲國家環境教育獎殊榮

瑞芳傑魚里共餐好熱鬧 區長有獎徵答送住警器

新北雙溪三港里首辦老人共餐 公所送物資關心長者

最佳落日觀景點 北市雙溪溼地公園暗藏設計巧思

相關新聞

新北大柑園都市計畫拖5年 今首場座談蘇巧慧要求速擬方案

新北市府推動大柑園地區都市計畫案，計畫面積達約621公頃，範圍橫跨樹林、鶯歌、三峽等行政區，因牽涉土地所有權人高達約1萬...

北市生育率提高 新北粗出生率卻逐減「明年生育獎勵提高」

北市生育率提高，新北市卻連續三年粗出生率下降，從2021年的6.03、2022年5.39到去年的的4.59，新北市民政局...

新店雨後土石泥沙流布滿路 車輛大轉彎憂打滑紛減速

新北今午後大雨，造成多處溪水暴漲，也有山區有土石泥沙流等情況，其中位於新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響...

台2線大車事故仍頻傳 將加裝區間測速並全線改善標誌

台2線上大車事故頻傳，龍洞段去年增設區間測速後成效良好，但仍有眾多無測速路段常發生事故。新北市長侯友宜表示，一定要加強標...

蔣萬安去年祭翻倍獎勵金催生 帶動北市增加1499名新生兒

台北市長蔣萬安上任力拚市政有感，去年推出全國最高生育獎勵金，第一胎原本2萬元翻倍至4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎5萬元...

單身聯誼遇真愛…3年生小孩 蔣萬安：企業攜手贈大禮

晚婚、不婚趨勢攀升，台北市積極扮演媒人，推出各類型單身聯誼活動，協助單身朋友拓展交友圈，今天記者會上，就有一對夫妻便是參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。