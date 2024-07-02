新北雙溪長源里共餐「食在地」 阿公阿嬤自己種最有機

雙溪區長源社區每個月都會舉行一次的銀髮共餐活動，今(2)日是七月份的共餐日，菜色和往常一樣澎湃，排場超壯觀，許多阿公阿嬤在當天都會貢獻自家種的菜，或是家裡養的雞鴨，選擇吃當季，食在地，吃到最新鮮有機的菜餚，一字排開就有超過二十道的菜餚，選擇超級多。

雙溪區長源社區每個月一次的銀髮共餐，都讓長者相當期待，桌上滿滿的青菜都是婆婆媽媽當天現摘的蔬菜，有機又健康，吃得到新鮮，採自助式的，讓長者想吃什麼夾什麼，滿足長者的胃口。

長源里里長陳資郎說，社區的阿公阿嬤都是自己種菜自己吃，所以每個都很長壽又健康，他們也會將菜園收成的菜都送到共餐據點，種類應有盡有，還有水果，營養很均衡，也很感謝各界有錢出錢有力出力，讓長源里每個月一次的共餐，成了長者最期盼的一件事。

雙溪區區長林銚傑表示，長源里每個月的第一周舉辦共餐，今日也到場和長者宣導多項政策，並品嘗在地婆婆媽媽的好手藝，共餐精神吃當季食在地，也可以減少食材運輸的碳足跡，環保又吃得健康。