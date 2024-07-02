北市生育率提高 新北粗出生率卻逐減「明年生育獎勵提高」

北市生育率提高，新北市卻連續三年粗出生率下降，從2021年的6.03、2022年5.39到去年的的4.59，新北市民政局表示，減緩少子化趨勢，並鼓勵年輕人在新北市落地生根、養兒育女，日前提出「生育獎勵345 新北好孕真幸福」政策，將於2025年起提高生育獎勵金為第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元。

內政部統計，新北市2021年粗出生率6.03，新生兒數為2萬4228人，2022年粗出生率5.39，新生兒數為2萬1557人，2023年粗出生率4.59，新生兒數為18463人。

新北市生育獎勵目前第一胎2萬元、第二胎2萬、第三胎3萬元，日前市長侯友宜已宣布明年調漲至第一胎3萬元、第二胎4萬元、第三胎以上5萬元。

新北市民政局指出，自2022年新北打破地方政府轄區，生育獎勵金以基北北桃生活圈為申領範圍，母或父之一方設籍於新北市，且併計設籍於北北基桃滿10個月以上，即符合請領資格，申領條件為全國最廣且最優，可望為區域內的生育率帶來正面效益。

國民黨議員江怡臻指出，各縣市政府獎勵制度，主要是協助「已有生育意願」的家庭，減輕相關負擔，但要想讓「沒有生育意願」的民眾想生，是需要從中央到地方一起整體檢討，包括房價、經濟全面改善。

民進黨議員張嘉玲則認為，任何形式獎勵她都樂見其成，但新北市一直缺少開創性與推出前瞻政策的勇氣，都要看台北、桃園有沒有相關內容慢半拍調整，且相關補助限制重重，以凍卵補助為例，限制罹癌女性，私立幼兒園補助也限縮在中低收入戶，相關群體數太小，讓人「有又感覺沒有的」補助，本來可以拿到100分，最後只有拿到20分，非常可惜。

民眾黃小姐表示，養一個孩子可能要上數百萬元，不僅勞心勞力，還要付出整個人生，不會因為這些獎勵，改變人生規畫；民眾李先生則說，補助算不無小補，但要多生幾個，不是獎勵問題，是養不養得起的問題。