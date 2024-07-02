聽新聞
test
0:00 / 0:00
新店雨後土石泥沙流布滿路 車輛大轉彎憂打滑紛減速
新北今午後大雨，造成多處溪水暴漲，也有山區有土石泥沙流等情況，其中位於新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響車輛通行，里長及議員接獲後趕緊反映。新北消防局表示，已經請廠商前往清除中。
北部今下午突然大暴雨，中央氣象署針對台北、新北及桃園發布「大雷雨即時訊息」，水利署也針對新北市新店區發布一級淹水警戒，當地時雨量已經破78.5毫米。其中新店山區甚至有土石泥沙流情況，民眾通行困難，引發社區住戶憂心。
居民表示，新烏路與新城大道口在雨後帶來大量泥沙，汽機車經過時很擔心會因此打滑。粗坑里長王青偉表示，那條道路主要是通往花園新城社區，土石流滑落把整個水溝堵塞，經反應公所、公路局後已緊急救援，也盼事後能加強邊坡，否則怕下次又有類似情況。
新北市議員陳儀君表示，今天下午有大雨通知，造成泥沙堆積情況，民眾也只好放慢車速，造成出入通行不便，地方民眾看到後就即時反映，已趕緊通報相關單位。消防局表示，分隊巡查新烏路與花園新城有一些小碎石，但不影響交通，目前已經請廠商前往清除中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言