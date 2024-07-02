快訊

海霸王高雄工廠火警 火舌濃煙竄升出動至少9車20人搶救

證交所公布「這大廠」非主管薪資 勇奪電子產業100人以上公司第一名

提修選罷法「加嚴連署」獲藍支持 綠委火速撤案原因曝光

午後大雨造成永業路積水 新店區公所：積水已退

中央社／ 新北2日電

氣象署今天下午針對新北市發布大雷雨即時訊息，民眾在社群平台分享新北市新店區永業路積水資訊，提醒民眾改道行駛，公所表示積水已退，民眾仍要注意行車安全。

有民眾在「我們是新店人！！好山好水，就是愛新店」臉書（Facebook）發布訊息表示，永業路積水，建議民眾先不要走永業路。

網友留言表示，「行車注意安全」、「雷聲很大」，也有網友表示「擋水板都準備好了」。

對此，新店區長陳怡君告訴中央社記者，因強降雨造成永業路面積水，已派清潔隊等人員前往處理，目前積水已退，提醒民眾行車注意安全。

氣象署今天下午發布大雨特報，新店區、三峽區、烏來區慎防山區暴雨，也針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、大豹溪發布災防告警，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離；遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

新北 暴雨

延伸閱讀

雨彈升級！新北市雷雨續炸1小時 16縣市豪大雨特報下到晚上

16縣市大雨特報下到晚上！ 3縣市大雷雨轟1小時

今高溫上看38度以上 吳德榮：午後大雷雨防積水、土石流

花蓮北區晚間大雨 蘇花公路多處土石流暫封閉

相關新聞

大柑園都市計畫拖5年 今首場座談蘇巧慧要求速擬方案

新北市府推動大柑園地區都市計畫案，計畫面積達約621公頃，範圍橫跨樹林、鶯歌、三峽等行政區，因牽涉土地所有權人高達約1萬...

北市生育率提高 新北粗出生率卻逐減「明年生育獎勵提高」

北市生育率提高，新北市卻連續三年粗出生率下降，從2021年的6.03、2022年5.39到去年的的4.59，新北市民政局...

新店雨後土石泥沙流布滿路 車輛大轉彎憂打滑紛減速

新北今午後大雨，造成多處溪水暴漲，也有山區有土石泥沙流等情況，其中位於新北新店新烏路一帶，出現道路布滿土石泥沙，嚴重影響...

台2線大車事故仍頻傳 將加裝區間測速並全線改善標誌

台2線上大車事故頻傳，龍洞段去年增設區間測速後成效良好，但仍有眾多無測速路段常發生事故。新北市長侯友宜表示，一定要加強標...

蔣萬安去年祭翻倍獎勵金催生 帶動北市增加1499名新生兒

台北市長蔣萬安上任力拚市政有感，去年推出全國最高生育獎勵金，第一胎原本2萬元翻倍至4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎5萬元...

單身聯誼遇真愛…3年生小孩 蔣萬安：企業攜手贈大禮

晚婚、不婚趨勢攀升，台北市積極扮演媒人，推出各類型單身聯誼活動，協助單身朋友拓展交友圈，今天記者會上，就有一對夫妻便是參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。