午後大雨造成永業路積水 新店區公所：積水已退

氣象署今天下午針對新北市發布大雷雨即時訊息，民眾在社群平台分享新北市新店區永業路積水資訊，提醒民眾改道行駛，公所表示積水已退，民眾仍要注意行車安全。

有民眾在「我們是新店人！！好山好水，就是愛新店」臉書（Facebook）發布訊息表示，永業路積水，建議民眾先不要走永業路。

網友留言表示，「行車注意安全」、「雷聲很大」，也有網友表示「擋水板都準備好了」。

對此，新店區長陳怡君告訴中央社記者，因強降雨造成永業路面積水，已派清潔隊等人員前往處理，目前積水已退，提醒民眾行車注意安全。

氣象署今天下午發布大雨特報，新店區、三峽區、烏來區慎防山區暴雨，也針對新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、大豹溪發布災防告警，提醒此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離；遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。