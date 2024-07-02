阿福的書店9月熄燈 老闆娘笑說階段任務完成了

新北蘆洲區「阿福的書店」以豐富童書、繪本陪伴家庭親子成長，老闆娘楊雪惠經歷丈夫逝世等衝擊仍堅守書店，但不敵虧損決定9月熄燈。她笑說，階段任務完成了該是退場的時侯。

「阿福的書店」昨天在臉書Facebook突然貼文稱「通知大家一個壞消息，謝謝大家的對書店的支持～因為房東要收回自用，所以書店營業至9月30日」。立刻讓許多網友大喊不捨。網友說「感謝這幾年，陪我們陪孩子一起長大的阿福書店」。

楊雪惠今天接受中央社記者訪問表示，以前經濟情況不好，丈夫蕭文福小學畢業就去鐵工廠打工，但是仍認為讀書是很重要的事，因此，福爸當兵後進國中唸書。

她說，福爸在東海高中念補校時，白天在書報社當業務，而她當時也半工半讀，在格致高中夜間部就讀，並在書報社當總機，2人因此相識、相戀並決定相守一生。

她說，蘆洲過去沒有什麼書店，2人結婚後為了推廣社區閱讀而在自宅騎樓擺個小書攤，進而在永樂街，後來改到中正路開了「阿福的書店」，每週固定舉辦讀書會，讓父母帶著小小孩來讀繪本、聽故事。而自許是鼓勵閱讀的「種子」，如今學校及圖書館都有許多故事媽媽了，也算開花結果了。

她表示，福爸於2014年2月16日因心肌梗塞辭世後，為堅持福爸推廣閱讀的精神，她和2個孩子仍守著書店，但經營書店不易，還曾在學校兼職賺錢補貼虧損，後因車禍後失去工作，因此，過去多次都因虧損而想放手，但都因許多人的協助而再撐下去。

她表示，福爸的媽媽生病了，目前就是醫院及書店兩邊跑，蠟燭兩頭燒，再加上店前人行道工程要施工半年，來看書買書的客人也少了許多，再加上電子書及網路書城普及，實體書店已不易生存了。

也就因為推廣閱讀的簡單信念堅持下，楊雪惠關關難過關關過，她說，已撐了24年了，也欠了不少人情，「這次熄燈是真的」。

因為書店持續虧損，她說，勞退的錢已先領出來了，也賠光了，如今，女兒嫁到美國，兒子也大學畢業並取得中醫師執照執業中，她笑說「階段任務已完成了，該是退場的時候」，這次熄燈的決定已告知在天上的福爸，只是不好意思，這次的壞人要讓房東來當。