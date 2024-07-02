台2線大車事故仍頻傳 將加裝區間測速並全線改善標誌

台2線上大車事故頻傳，龍洞段去年增設區間測速後成效良好，但仍有眾多無測速路段常發生事故。新北市長侯友宜表示，一定要加強標線及測速等，新北交大表示今年10月就將增設區間測速。學者也說，有測速路段成效好，確實能嚇阻，也建議T字路口要有三色號誌，不要只有閃光燈。

台2線為北海岸、宜蘭與基隆間交通要道，過去2年發生12件事故，今年也陸續再發生事故，像今年4月有貨櫃車沿台2線宜蘭往基隆方向行駛，在過彎時與對向2輛轎車發生碰撞；6月也有1輛貨櫃車由瑞芳往基隆方向行駛，結果衝出護欄翻落海岸，導致車頂凹陷司機無呼吸心跳。

新北今上午道安會報中聚焦該事件，新北交通大隊表示，看該事故影像來看，是因為宜蘭往基隆時彎度比較大，且該車超速，導致翻車，接下來要在台2線82.9K路段做區間測速，預計10月上路。

新北市長侯友宜指出，他每次到瑞芳開會，里長都會反映標線標誌很多狀況不清楚，造成車禍不是一個固定點，它會在連續不一樣的點產生不一樣的狀況，當然駕駛也有疏失，但不能全然怪駕駛，要思考是否整體路廊改善，希望大家把標線、標誌及路面做好。

交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段去年曾於會上表示將投入10億資源，改善台2線整體情況；該單位今會上也強調，接下來會評估如何加強全線標線、牌面及號誌等，做整體改善。

國防大學運籌管理系主任王中允表示，在台2線啟用多處區間測速後，路上行使車輛速度確實變慢，表示超速仍有很大嚇阻作用；他也建議，T字路口還是要有三色號誌，而不要只有閃光燈，因為很多民眾都只當作參考，無法確實起警示作用。