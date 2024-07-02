北市開辦戀愛小學堂 上花藝、學攀岩拓展交友圈

協助單身民眾拓展交友圈，台北市長蔣萬安今天宣布，以花藝、攀岩、烹飪等不同主題舉辦的25場「台北戀愛小學堂」聯誼活動報名起跑，鼓勵民眾踏出得到好姻緣的第一步。

台北市民政局舉行記者會，宣布首場「台北戀愛小學堂」報名啟動。蔣萬安介紹，7月28日起至12月1日，將有每週1場、共25場的單身聯誼活動，涵蓋花藝、攀岩、烹飪、密室逃脫、桌遊等多元主題，讓參與民眾共同完成活動，並在過程輕鬆交流、認識彼此。

蔣萬安說，他人生第1次也是唯一一次參加單身聯誼活動是在高中時期，對象是中山女高的同學，但當時他只是陪襯的綠葉。他鼓勵單身民眾，把握機會參與費用全免的台北戀愛小學堂，多認識新朋友、迎接好姻緣。

蔣萬安指出，9月8日還有在南港展覽館舉辦的台北市聯合婚禮，同樣是今天開放報名，將受理80對準新人參加，提供免費婚紗租借、喜餅禮盒及家電組等祝福。

他進一步表示，當天還有中華民國電器商業同業公會準備的洗碗機、電視、電冰箱，及多家企業贊助的婚紗拍攝、五星級飯店住宿券、馬爾地夫蜜月補助等抽獎禮，若在婚後1年內懷孕，市府更會加碼送上廚餘機、吸塵器、除濕機等家電。

蔣萬安在會前被媒體堵訪時表示，少子女化是國安危機，台北市透過好孕專車補助、生育獎勵金、提高小家庭社宅中籤率等方式，多管齊下鼓勵市民生育，未來也會持續努力，推出各項支持政策。