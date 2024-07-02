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蔣萬安去年祭翻倍獎勵金催生 帶動北市增加1499名新生兒

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安化身邱比特。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安化身邱比特。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安上任力拚市政有感，去年推出全國最高生育獎勵金，第一胎原本2萬元翻倍至4萬元、第二胎4.5萬元、第三胎5萬元，甚至設置人口對策委員會，要解決生得少、老得快、居住貴等問題。去年出生率與出生數確實較前年成長，藍營議員肯定是其重要政績，綠白議員則認為應增加公幼、公托數量。

北市2023年起推出「樂生、助養、好住」助您好孕專案等多項精進措施，包含育兒補助的生育獎勵金加碼、好孕2U專車補助、各項育兒支持服務、職場友善鼓勵推廣等。

民政局說，市府給年輕人成家育兒最實際的支持，鼓勵年輕人在臺北市結婚成家，帶動生育率及出生數的提高。統計2022年北市生育率0.845％、出生數1萬4528人，2023年均有提高，分別成長至0.97%、1萬6027人。

國民黨議員詹為元指出，蔣萬安上任後，提高生育獎勵金是他的標誌性政策、重要政績，對於北市人口提升是有幫助。

詹為元說，從兩面向來看，住在北市的家長會有較多生活開銷，補助能稍微降低經濟壓力，讓他們願意生小孩，其次是北市二三代市民過往認為新北或桃園福利好，買房在當地、在北市工作，如今他們願意將戶籍遷回北市，雙重效果之下，台北總人口數增長，才能帶動城市的活力與建設。

身為媽媽的民進黨議員張文潔說，北市出生率提高是不完全是因為生育獎勵金提高，雖然第一胎4萬元只能小補，但家長確實可以感受到市府多一點關心。許多家長反映，北市公幼、公托不足，仍無法放心生小孩，憂孩子出生後沒人照顧或沒地方托嬰，市府光是提高獎勵金還是不夠，應打造友善托育環境。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，生育獎勵金翻倍是一次性，蔣市府應該著重在出生後的養育政策，應增加供不應求的公幼、公托數量，臨托功能性須再加強。

至於設置台北市人口對策委員會，詹為元直言目前沒看到實際運作與政策作為，市府應告訴市民該委員會要做什麼，蔣萬安應證明此事，否則將流於形式。

張文潔認為，迄今都沒看到市府對於人口因應有何實際作為，市府動作不夠積極，就會淪為口號。黃瀞瑩發現，該委員會的功能性不彰，仍是局處各自針對人口業務努力，也無提出創新政策，建議應提升跨局處討論的力道。

生育 議員

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