單身聯誼遇真愛…3年生小孩 蔣萬安：企業攜手贈大禮

晚婚、不婚趨勢攀升，台北市積極扮演媒人，推出各類型單身聯誼活動，協助單身朋友拓展交友圈，今天記者會上，就有一對夫妻便是參加聯誼活動後，三年內結婚、生了可愛寶寶。台北市長蔣萬安也說，聯誼活動後也再參加北市聯合婚禮，甚至一年內懷孕的新人，市府會致贈各項家電大禮，作為真摯祝福。

民政局表示，繼上半年情感關係工作坊、味全龍棒球烤肉主題聯誼，下半年則是「台北戀愛小學堂」第1到4場次活動先於7月2日中午12點報名，總計25場次，會以周周開課、依照女性喜好打造主題聯誼，其他場次則會陸續公布。

記者會中，選豪及善榛夫妻分享，兩人在民國110年參加大安區公所聯誼活動相遇，沒想到111年又再於內湖區公所牽起緣分，並且於同年10月步入結婚禮堂，小寶寶則是在今年4月出生。蔣萬安也抱起小寶寶，開心看到原本不認識的兩人，透過活動牽起線成了情侶又組成了家庭。

蔣萬安介紹，除了單身聯誼活動之外，今年的台北市聯合婚禮將於7月2日到11日開放報名，受理80對新人參加，活動在9月8日南港展覽館2館舉辦，聯合婚禮替新人們準備許多好禮，像是實用家電、喜餅禮盒及品牌西裝免費租借等服務。

蔣萬安表示，企業也贊助抽獎好禮，包含馬爾地夫兩人同行一人免費、五星飯店豪華雙人住宿券等，市值76萬元。同時為了鼓勵生育，電器商業同業公會理事長廖全平邀集家電廠商，現場抽出冰箱、自動洗碗機、電視、洗衣機等家電，而一年內懷孕，還會送上除濕機、主廚鍋、吸塵器等。