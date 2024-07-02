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大型重機停車格一位難求 北市交通局試辦2機車格停1重機

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市4月起試辦「2.5公尺斜向重機格位」，6月提報「2格機車格停放1輛大型大型重機」計畫，今年有望試辦。圖／聯合報系資料照
台北市4月起試辦「2.5公尺斜向重機格位」，6月提報「2格機車格停放1輛大型大型重機」計畫，今年有望試辦。圖／聯合報系資料照

北市汽、機車格位往往搶破頭，大型重機更是一位難求。北市停管處4月起試辦「2.5公尺斜向重機格位」，讓大重機停放，但議員認為，直接開放2格機車停車位停放1輛大重機，斜停也不會超出車格；停管處今透露，6月中旬已向交通部提報計畫，審查通過後就能試辦「2格機車格停放1輛大型重機」。

議員趙怡翔表示，停管處近期積極尋找重機停車方法，若未來要朝向重畫加大機車格才能停放，在台北市難以全面規畫，機車格位也會因此減少。他建議，交通局可參考汽車、機車共用停車格的方式，讓現有機車格能直接停放重機，以2個機車格斜停1輛大型重機，就不會超出範圍影響行車動線。

議員王欣儀則擔心，即使開放2格機車位停放1輛大型重機，還是會排擠原本停車空間，擇定地點時要考量當地停車狀況，而斜向停車格也能要持續增加。議員陳宥丞說，內科停車場可優先試辦，也要與重機使用者討論需求、地點與技術層面。

北市停管處長李昆振回應，4月開始有針對大型重機試辦「2.5公尺斜向重機格位」，於台灣大學護理學系前的徐州路與交通部旁杭州南路上，總計30格，為期6個月，蒐集各界反應。斜向機車格位符合99%以上大重機大小。

李昆振表示，配合道路寬度不足，斜向重機格位角度介於60度到90度之間，解決車輛難以會車問題，後續會依據警方開單資料，如大型重機違停熱點，再按照使用者需求擴大規劃，尋找適當地點試辦。

至於2格機車位停放1輛大重機的建議，李昆振說，確實能解決長度問題，也不用重新繪設車格，6月中旬已經向交通部提報「2格機車格停放1輛大型重機」試辦計畫，中央審查需要1至3個月，核准後就會實施，停管處將持續追蹤進度。

北市 議員 重機

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