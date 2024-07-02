新北斑馬線上演消失術 民怒「辦公室官員要不要走走看！」

新北市斑馬線存在諸多問題，近日有老婦行經中和南山、南華路口斑馬線因對面人行道擺著花盆，導致老婦跌倒受傷。另連城、員山路斑馬線則因捷運施工導致經常被「沒收」，過馬路需要待轉3次才能通過，長達7年的捷運工程讓居民怨聲載道，「坐辦公室官員要不要走走看！」交通局對此表示將依現場狀況改善。

行政院長卓榮泰上周末才來新北市查看行人通行環境，誓言改善行人通行安全，不過近日我是中和人臉書社團連兩起斑馬線事件，凸顯行人安全備受威脅及不便。

日前中和區南山路與南華路一老婦行經該路口，但因斑馬線對面就擺著花盆阻擋，導致老婦不慎摔倒因此右臉受傷、瘀青。該路口斑馬線後設有行人通道，但實際卻是一排盆栽、機車阻擋行人通行，造成行人通行困難。

另由於捷運萬大、中和線施工長達7年，連城、員山路口斑馬線不定期被更改或塗銷，民眾批評只是要到馬路對面需繞行3個斑馬線、等3次紅綠燈才能穿越馬路極為不便。「坐在冷氣辦公室的官員要不要自己過來走走看，有誰真的願意走3側斑馬線、等3次紅燈來取代被沒收的這一側斑馬線？」