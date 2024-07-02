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影／南門市場舉辦減塑活動 呼籲民眾自備購物袋

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
環境部資源循環署今天與台北市政府環保局、南門市場共同辦理市場減塑活動，環境部資源循環署長賴瑩瑩（右）響應自提購物袋行動。記者葉信菉／攝影
環境部資源循環署今天與台北市政府環保局、南門市場共同辦理市場減塑活動，環境部資源循環署長賴瑩瑩（右）響應自提購物袋行動。記者葉信菉／攝影

環境部資源循環署今天與台北市政府環保局、南門市場共同辦理「買菜自己『袋』」市場減塑活動，宣布全國市場減塑開始，全國22縣市31市場串聯減塑，可減少約0.45億個購物用塑膠袋使用量。環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，把市場塑膠袋減少是重要的推動工作，今天這個記者會就是告訴民眾如何少用塑膠袋又能開心的買菜。

民眾如何配合，資源循環署表示提供逛市場減塑三招，買菜自備購物袋、蔬果盡量裝一袋、不要每攤都要袋，另直接盛裝食物的生鮮袋還是可以使用的，確保食材安全衛生。今天藉由南門市場帶頭示範民眾於市場採買如何減塑，呼籲民眾少用塑膠袋並自備購物袋，市場買菜也可以很環保，預估31處減塑市場均可減20%購物用塑膠袋的使用。

資源循環署表示提供逛市場減塑三招，買菜自備購物袋、蔬果盡量裝一袋、不要每攤都要袋。記者葉信菉／攝影
資源循環署表示提供逛市場減塑三招，買菜自備購物袋、蔬果盡量裝一袋、不要每攤都要袋。記者葉信菉／攝影
環境部資源循環署今天與台北市政府環保局、南門市場共同辦理市場減塑活動，現場許多相關人員舉告示牌提醒民眾自備購物袋。記者葉信菉／攝影
環境部資源循環署今天與台北市政府環保局、南門市場共同辦理市場減塑活動，現場許多相關人員舉告示牌提醒民眾自備購物袋。記者葉信菉／攝影
環境部資源循環署今天與台北市政府環保局、南門市場共同辦理市場減塑活動，南門市場會長王銓國（右起）、環境部資源循環署長賴瑩瑩、台北市政府環境保護局副局長盧世昌、台北市市場處處長陳庭輝出席。記者葉信菉／攝影
環境部資源循環署今天與台北市政府環保局、南門市場共同辦理市場減塑活動，南門市場會長王銓國（右起）、環境部資源循環署長賴瑩瑩、台北市政府環境保護局副局長盧世昌、台北市市場處處長陳庭輝出席。記者葉信菉／攝影

塑膠袋 環境部

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