2024新北市聯合婚禮「幸福相伴 情定今生」預計9月28日在新莊典華浪漫登場，限額100對，6月28日開放報名後，統計到7月1日，已有99對報名，報名截止日是7月7日，將抽籤決定名單。考量夏季高溫難耐，今年聯合婚禮從6月延至9月，也從室外移回室內，參加的新人可獲得金飾項鍊、手工喜餅、飯店住宿券、成家電器禮3選1等10大好禮。主辦單位表示，近年結婚風氣降，但參加集團婚禮能獲得實用禮物及儀式感，是經濟實惠的選擇，還是頗受想婚的新人青睞。

副市長劉和然說，每年新北聯合婚禮徵集100對新人，代表祝福所有新人婚姻圓滿，也是寓意一種傳承，每一年新北市會以不同巧思來設計婚禮，希望為新人留下一輩子的美好回憶。

劉和然指出，新北市為鼓勵婚育，每年舉辦多場主題式單身聯誼，更在今年規畫全國首創的婚育措施，讓參加同場次單身聯誼並步入婚姻的新人，免抽籤直接參加聯合婚禮。新措施啟動的第一年，就有新人以此模式錄取，參加新北市111年單身聯誼而修成正果的趙姓男子與張姓女子也順勢成為聯合婚禮的宣傳大使，分享喜悅。

劉也說，為減輕家庭養育兒女負擔，鼓勵市民敢生、能養，新北市近年也提供有系統且持續性的養育資源，除規畫完善的生育補助及公共托育外，明年起更提高生育獎勵金發放金額，第一名新生兒補助3萬元、第二名4萬元、第三名以上5萬元，盼新人樂婚、願生、能養。

新北民政局長林耀長指出，今年聯合婚禮首度於室內宴會廳舉行，希望讓新人的婚禮在更舒適的環境中完成。活動當天將邀請100對新人穿著中西婚紗禮服，以金飾項鍊作為專屬2人的定情信物，象徵新人百年好合、金幸福、金美滿。凡參加的新人都可獲得囍事禮盒手工喜餅、蜜月好禮飯店住宿券、成家電器禮3選1、愛情佳釀禮鶯歌特色梅酒、幸福時刻禮客製隨身碟等十大紀念好禮。

報名成功的正取新人，除可獲得「新人十大好禮」，婚禮當天還有機會試手氣，獲得總市價近70萬元且中獎率高達5成的「幸福抽獎禮」，包含金對戒、冰箱、65吋液晶電視、洗脫烘洗衣機等家電計有50個獎項，一年內懷孕者再贈送「好孕彌月禮盒」。另，設籍新北市的備取新人，也有機會於活動後抽中十大好禮及星巴克咖啡兌換券。