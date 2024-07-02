大直傾斜民宅損鄰2基地公辦都更 模擬選屋達門檻將招商

去年台北市大直傾斜民宅案波及鄰近社區，市府以「大直公辦都更專案」協助東側及南側2處基地更新重建，該案實施者台北市住宅及都市更新中心3月啟動模擬選配後，因部分住戶仍有意見，時程延長至昨天。更新處表示，調查模擬選配率均超過75%，已達公辦都更後續的門檻，將啟動招商前置作業。

東側與南側基地分別為108戶、136戶，實施者3月30日召開估價暨模擬選配說明會，同步啟動模擬選配調查。更新處說，截至4月23日，仍有部分住戶有意見需市府及實施者詳細溝通討論，因此延長模擬選配期間至7月1日。

更新處指出，經統計2處基地模擬選配率皆超過75%，達公辦都更續行辦理的門檻，將啟動招商前置作業，並持續溝通討論凝聚共識，協助住戶更新重建家園。