從球探情蒐到應援文化 北市青年局與味全龍合辦免費職涯課

為提供青年更多元職涯探索空間，北市青年局推出「青年學堂」品牌，讓青年可透過免費課程探索過去不常見的職業，首播課程便與在地球隊味全龍合作，了解運動產業發產、球場運作、球隊管理等，更邀請球員與拉拉隊應援團分享職涯規畫。

青年學堂首發系列課程將以「運動產業探索x職涯發展」為主題，從職業棒球產業相關的人才需求和機會點切入，透過各種職業觀點啟發青年探索職涯，課程預計7月至9月期間舉辦5場講座，內容球場營運、球隊管理情蒐、運動員職涯分享、啦啦隊女孩職涯成長歷程，還有動產業的發展及職棒人才趨勢。

青年局長殷瑋表示，多元社會下，職涯選擇也隨之多元，從前看不見可能性的工作，成為年輕人的焦點，首播課程與在地球隊味全龍共同推出的職涯發展系列課程，帶大家一窺棒球產業堂奧，深入了解運動產業的運作內核與職涯可能性。