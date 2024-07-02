從球探情蒐到應援文化 北市青年局與味全龍合辦免費職涯課

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聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
青年學堂首發系列課程將以「運動產業探索x職涯發展」為主題，課程預計於7月至9月期間舉辦5場講座，內容球場營運、球隊管理情蒐、運動園職涯分享、啦啦隊女孩職涯成長歷程，還有動產業的發展及職棒人才趨勢。圖／青年局提供
青年學堂首發系列課程將以「運動產業探索x職涯發展」為主題，課程預計於7月至9月期間舉辦5場講座，內容球場營運、球隊管理情蒐、運動園職涯分享、啦啦隊女孩職涯成長歷程，還有動產業的發展及職棒人才趨勢。圖／青年局提供

為提供青年更多元職涯探索空間，北市青年局推出「青年學堂」品牌，讓青年可透過免費課程探索過去不常見的職業，首播課程便與在地球隊味全龍合作，了解運動產業發產、球場運作、球隊管理等，更邀請球員與拉拉隊應援團分享職涯規畫。

青年學堂首發系列課程將以「運動產業探索x職涯發展」為主題，從職業棒球產業相關的人才需求和機會點切入，透過各種職業觀點啟發青年探索職涯，課程預計7月至9月期間舉辦5場講座，內容球場營運、球隊管理情蒐、運動員職涯分享、啦啦隊女孩職涯成長歷程，還有動產業的發展及職棒人才趨勢。

青年局長殷瑋表示，多元社會下，職涯選擇也隨之多元，從前看不見可能性的工作，成為年輕人的焦點，首播課程與在地球隊味全龍共同推出的職涯發展系列課程，帶大家一窺棒球產業堂奧，深入了解運動產業的運作內核與職涯可能性。

殷瑋說，為了讓青年掌握社會脈動、培養多元興趣與能力還會陸續推出多元且符合時代潮流、各年齡層青年需求的系列培力課程，包含商產業、文創產業、AI實務運用、數位音樂創作及啦啦隊培訓等相關課程、講座及工作坊等活動的可能性，希望能滿足青年培養第二專長的需求，也提供跨領域學習機會，幫助青年打破自身專業領域的限制，即日起開放報名。

台北市青年局推出「青年學堂」品牌，讓青年可透過免費課程探索過去不常見的職業，首播課程便與在地球隊味全龍合作，了解運動產業發產、球場運作、球隊管理等，更邀請球員與拉拉隊應援團分享職涯規畫，即日起開放報名。圖／聯合報系資料照
台北市青年局推出「青年學堂」品牌，讓青年可透過免費課程探索過去不常見的職業，首播課程便與在地球隊味全龍合作，了解運動產業發產、球場運作、球隊管理等，更邀請球員與拉拉隊應援團分享職涯規畫，即日起開放報名。圖／聯合報系資料照

職涯發展 運動 青年

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