YouBike新制 騎樓騎車記點30起

北北桃YouBike違規記點新制昨首日上路，3市執法強度不一。雙北市都派員在熱點取締違規，北市至傍晚6時，取締違規記點25點，全數是在騎樓騎自行車，新北市也有5件違規。桃園市因未專設稽查員，也未接獲民眾檢舉，首日掛零。

台北、新北和桃園昨也同步實施租借YouBike2.0E須強制投保傷害險，新北、桃園要租YouBike2.0也要先填調查意願才能借。新北昨上午租借高峰，不少民眾趕上班，卻發現卡片刷不過去，趕緊打電話向微笑單車與1999陳情，才順利租借到車，經統計，昨共接到70件協助案，都在1分鐘解決，桃園有8起未完成投保無法借車，將持續宣導。

因YouBike使用率愈來愈高，為避免交通違規，北北桃昨起，民眾只要騎上騎樓、闖紅燈、逆向行駛、在人行道未禮讓行人等都會被違規記點。累積3點停權14天、7點停權1年；酒、毒駕者停權2年，停權期間全國YouBike皆無法使用。

YouBike北北桃違規記點新制 製表／鍾維軒 圖／聯合報提供

桃園市交通局表示，桃園1年平均近千萬筆YouBike租借紀錄，去年與YouBike有關事故共217件，除了自摔，也有汽機車擦撞。儘管祭出違規記點制，桃園交通局坦言，YouBike不像監理站列管的汽機車有明顯車牌，若非違規當下攔查，事後難查違規車輛，更別說追查當下租借者身分。

新制首日，北市派出交通助理員在忠孝東路四段、和平東路一段、復興南路二段及忠孝東路五段等地稽查，共取締25起，交通局運管科長朱宸佐說，目前優先取締「騎樓騎車」記點，有較多民眾行經騎樓時改下車牽行，主要違規熱點是捷運站或地下街出入口鄰近騎樓，未來不排除與交通警察大隊聯合稽查。

但有不少使用者抱怨，自行車道規畫不完整，設施沒跟上就要開罰，根本是強人所難；也有民眾擔心，如果腳踏車全在馬路上，恐會引發交通事故，路邊一堆違規停車無法檢舉，反過頭來讓自行車使用者挨罰，本末倒置。

北市大安區錦華里長溫美珠說，昨天路口查看至少連續5輛車騎在騎樓內，看見行人沒停下，甚至還響鈴趕行人，非常贊同記點制度。