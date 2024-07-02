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新北環快部分限速40惹議 學者籲市府提出數據說服

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

新北環快五重溪段永和次系統路段常有事故，交通局日前將部分路段限速調為40公里，用路人怨「這樣還叫快速道？」有民代認為限速無法解決問題，交通局說，限速是鎖定多彎路段，一出彎就恢復50公里。學者表示，限速是方法之一，應提出具說服力的數據與民溝通。

新店安坑祥和路路幅寬敞，汽機車駕駛常超速行駛，交通局速限調降為40公里，盼提升行車及人行安全。新政策上路半個月持續引發民怨，用路人納悶「快速道路限速竟比市區道路還慢」。

議員陳永福認為，限速40公里有點太低，速限管理未必能解決問題，重點還是在駕駛本身。市議員陳儀君認為，可試行降速3個月，觀察車禍數是否下降，作為後續參考。

交通局交管工程科回應，該區段安興路至吉安街有多個彎道，視線不好，尖峰時段車又多，才規畫降速，可以有更多反應時間，後續會評估是否增加移動式測速或區間測速。

陽明交通大學運輸研究所退休副教授黃台生認為，限速是防範事故方法之一，政府應提有說服力數據說明事故頻率及型態，而非有事故就做限速。

測速 議員

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