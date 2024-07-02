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北市首件公辦都更2.0簽約 拚2029完工

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
士林松柏大廈公辦都更案昨簽約，將改建為地上25層、地下5層建案，全案預計2029年完工。記者洪子凱／攝影
士林松柏大廈公辦都更案昨簽約，將改建為地上25層、地下5層建案，全案預計2029年完工。記者洪子凱／攝影

台北市7成房子屋齡逾30年，公辦都更2.0首件「士林松柏公辦都市更新案」昨簽約，副市長李四川出席見證，該案預計2029年完工，住戶說，都更是社區多數人的共識，很開心盼到公辦都更這一天，期待未來環狀線Y24案能一起動工，讓周邊交通更便捷。

位於重慶北路四段、高12層樓的松柏大廈，因氯離子過高，多次發生陽台及天花板崩落，經住戶多次開會討論後取得共識，參與市府公辦都更2.0，基地面積約658坪，將改建為地上25層、地下5層，共有208戶，全案預計2029年完工。

更新處表示，該案為公辦都更2.0首件招商成功案例，民眾對政府主導的公辦都更較放心，過去1.0主要針對整建住宅或公有土地，考量有些民間社區也有需求，但不知從何起手，2020年8月推出「公辦都更2.0」計畫，只要更新地區內、面積達2000平方公尺、意願達90%即可申請，陸續有15案申請，目前3案事權審議中並完成招商、2案在招商前置作業。

更新處去年推公辦都更7599專案，意願比調降至75%即可申請；去年共10案申請，其中2案進入第三階段模擬選配作業，今年已有7案申請，其中6案辦理第二階段方案評估及意願調查。

李四川說，居住安全比居住正義來得重要，「災害總是在忘記時候來臨」，若發生嚴重地震，後果不堪設想，將加速推動老屋改建，市府推出「都更8箭」包含防災型都更，提高容積獎勵，不管公辦或私辦，市府一定全力協助。

住戶表示，磁磚剝落問題日益嚴重，社區討論都更多年，住戶多是退休長者，實在拿不出那麼多錢，終於盼到有公辦都更機會，住戶很快便凝聚共識。

住戶 李四川 都更

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