新北首例弱層補強完工 通過403強震考驗

當建物耐震能力亮紅燈時，若能拆除後都更重建是最長遠做法，但都更談何容易，透過弱層補強資源，是相對快速有效方式。新北市新莊區自立街上一幢5層樓透天厝梁住結構受損，熱心住戶協助奔走，2年多前提申請，10戶當中有2戶考量風水等理由不參加，推動的核心人物不氣餒，希望別因有人不參加就放棄85%資源，工程總花費530萬，扣除補助後，每戶花費約8萬就換來結構變安全的房子，成為新北弱層補強完成第一案。

新北市工務局長祝惠美說，中央針對房屋R值大於45的房子，弱層補強最高補助450萬元、並以不超過總補強費用85%為限，弱層補強優點為施工快速、費用低、安全性高，以不影響住戶為原則，施工過程不一定要搬走，有助於提高住戶整合意願，目前新北已受理申請23件、核准21件，有3件完成，讓老舊建物補強不再遙不可及。

新北首例私有住宅弱層補強完工，住戶李麗芬（圖）對補強的結果十分滿意。記者潘俊宏／攝影

坐落在自立街上、思賢國小對面的5層樓透天厝，該建物屋齡35年，在1樓開金紙店的業者李麗芬說，她在當地租店面30年，對房子感情不亞於屋主，弱層補強工程約5個月，今年1月完工，騎樓柱擴柱後變「粗勇」，梯間也擴柱並增設剪力牆，1樓店面還換來一間全新廁所，對成果很滿意。今年403大地震時，她老神在在，對房子的耐震能力很有信心。

李麗芬表示，弱層補強案推動過程，一度遇住戶意見分歧，設計技師、施工廠商、市府團隊一路協助整合意願，終在去年9月動工，今年1月完成補強，房子從裡到外都加分，安全性大增，「成為新北第一案很有光榮感」。