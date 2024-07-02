回響／新北2786棟建物 被篩出耐震有疑慮

新北市工務局前年起透過「耐震推估平台」，試圖掌握新北市轄內建物耐震能力，盼能防患未然。團隊依據新北市稅籍資料庫，鎖定RC構造建物，在新北35萬2155棟建物中，被篩出耐震有疑慮、ID值小於0.35的建物有2786棟，其中5樓以下是2519棟、6樓以上有267棟。對這些具有安全疑慮的建物，工務局陸續通知大樓管委會，要求接到通知後辦理耐震初評。

副市長朱惕之表示，R值指的是結構安全性能評估的危險度總評估分數，ID值指的是建築物耐震能力，耐震推估平台的應用，是透過AI軟體輔助，使用建築樓地板面積、建築物樓層數、建築使用類型、地盤種類與耐震設計規範年份作為輸入參數，推估出目標數值（耐震能力）。

新北工務局專委李冠德說明，平台上使用的稅籍資料是學術團隊向NCDR國家災害防救科技中心索取，在109年左右輸入資料，111年完成系統作業。外界關注這份資料能否公開查詢，作為房屋買賣的屋況參考，李冠德說，這份資料只是推估得到的答案，供市府掌握及決策參考，ID值為推估而來，並非實際評估值，若貿然公開或供大眾查詢，恐有侵害隱私疑慮，許多屋主主張「為何我家的屋況需要讓別人知道」，但房屋所有權人可向市府查知自家資訊。

對於ID值小於0.35的2786棟建物，市府已通知267棟6層以上的社區管委會來做免費的鎖定RC構造建物能力初評，其中28棟未成立管委會的建物，由市府公寓科同步輔導，因為缺乏強制力，只能苦口婆心鼓勵。

北科大土木系特聘教授宋裕祺認為，耐震能力不足的建物，有公共安全疑慮時，政府應該可以依法令處理，但法治社會下仍須顧及民意，政府採取強制作為會被認為是專制蠻橫，採取柔性勸導又會被認為沒有擔當，動輒得咎。老屋重建與都更事涉屋主權益，當各屋主基於個人利益考量無法獲得共識時，推動更是困難。其中主要問題之一是屋主深怕施工期間無處可住，政府不妨將全國閒置校舍轉型為中繼屋，讓民眾在老屋修繕、重建時，仍有棲身之處，或許能提高意願。

朱惕之說，房子和車子一樣要定期健檢，科技資訊等工具愈來愈便利，近年市府與北科大團隊有許多合作，透過軟體輔助，掌握房子耐震能力，公部門有責任幫忙把關，屋主也有義務要守護家園安全，不論房子新舊，都要具備一定耐震能力，做到「小震不壞、中震可修、大震不倒」。