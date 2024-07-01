聽新聞
test
0:00 / 0:00
汐止水返腳歡樂逗陣行 6日清晨從基隆河星際遊戲場出發
新北市汐止區公所舉辦的「水返腳歡樂逗陣行」，是汐止地區年度盛事。今年從星際遊戲場走到原住民公園，全程約3.7公里，汐區公所邀請民眾參加，6日清晨一起看河、看山、看表演，當天並將送出1200個限量文青帆布袋。
汐止區公所表示，水返腳歡樂逗陣行已經連續辦理２年，健行結合表演活動，每年吸引近3000名民眾，男女老少同行參加，獲得好評。
今年健走活動，6日早上8點20分準時出發，邀請民眾呼朋引伴，一起沿著汐止美麗的基隆河健走，從星際遊戲場走到原住民公園，3.7公里路程健走時間約50分鐘，地勢也相當平坦，適合親子同行，沿途可飽覽基隆河水天一色的好風光，以及櫛比麟次的摩天大樓。
區公所提醒民眾健行途中，在新江北橋下別蓋了兌換券蓋章，再將兌換券拿到終點站，就可領取限量文青帆布袋。
區公所除了在起點星際遊戲場，安排在地社團舞蹈表演，還有歡樂的健康帶動跳，受邀單位包括長安運動舞蹈班、汐止休閒運動推廣協會。終點站原住民公園有設親子遊戲區，規畫5款遊戲，歡迎大小朋友闖關挑戰，闖關成功可獲贈小獎品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言