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汐止水返腳歡樂逗陣行 6日清晨從基隆河星際遊戲場出發

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止區「水返腳歡樂逗陣行」６日清晨從星際遊戲場、星光橋出發，終點是原住民公園，區公所邀請民眾參加，當天將送出1200個限量文青帆布袋。圖／汐止區公所提供
新北市汐止區「水返腳歡樂逗陣行」６日清晨從星際遊戲場、星光橋出發，終點是原住民公園，區公所邀請民眾參加，當天將送出1200個限量文青帆布袋。圖／汐止區公所提供

新北市汐止區公所舉辦的「水返腳歡樂逗陣行」，是汐止地區年度盛事。今年從星際遊戲場走到原住民公園，全程約3.7公里，汐區公所邀請民眾參加，6日清晨一起看河、看山、看表演，當天並將送出1200個限量文青帆布袋。

汐止區公所表示，水返腳歡樂逗陣行已經連續辦理２年，健行結合表演活動，每年吸引近3000名民眾，男女老少同行參加，獲得好評。

今年健走活動，6日早上8點20分準時出發，邀請民眾呼朋引伴，一起沿著汐止美麗的基隆河健走，從星際遊戲場走到原住民公園，3.7公里路程健走時間約50分鐘，地勢也相當平坦，適合親子同行，沿途可飽覽基隆河水天一色的好風光，以及櫛比麟次的摩天大樓。

區公所提醒民眾健行途中，在新江北橋下別蓋了兌換券蓋章，再將兌換券拿到終點站，就可領取限量文青帆布袋。

區公所除了在起點星際遊戲場，安排在地社團舞蹈表演，還有歡樂的健康帶動跳，受邀單位包括長安運動舞蹈班、汐止休閒運動推廣協會。終點站原住民公園有設親子遊戲區，規畫5款遊戲，歡迎大小朋友闖關挑戰，闖關成功可獲贈小獎品。

健走 原住民 汐止

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