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2餐廳遭控餐點藏蟑螂 北市稽查揪衛生缺失

中央社／ 台北1日電

台北市外食族吃到異物事件頻傳，近期又有民眾在咖啡廳及燒肉店餐點中發現蟑螂，衛生局今天表示，派員稽查時在現場都沒有見到病媒出沒，已要求環境不潔等衛生缺失要限期改善。

有網友在Threads上分享，透過外送平台點了覺旅咖啡西湖店的煙燻鮭魚沙拉，吃到一半卻有蟑螂從餐點中爬出來，令人反胃想吐。

貼文引發熱烈迴響，有網友稱自己曾多次在同家餐廳的沙拉中看見菜蟲，也有人批評這家餐廳餐具已明顯破損、缺角卻仍拿給顧客使用，甚至有網友附上照片，稱內用時在餐點中發現鐵片，立即向店家反映並要求追查原因，卻始終沒有下文。

台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁透過媒體群組表示，今天前往現場稽查時沒有見到病媒出沒，但查有未能出示人員健康檢查報告、砧板不潔等衛生缺失，已要求5日前改善，期屆若複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

林冠蓁說，業者答應會加強外送餐點的病媒防治措施及改善作業流程，並立即更換破損餐具。

此外，有網友在PTT以「南港車站知名燒肉店藏驚喜」為題發文，表示日前到牛角日本燒肉專門店南港車站店用晚餐時，在飲料中咬到異物，吐出來一看發現竟是蟑螂。

林冠蓁說，今天派員稽查時沒有看見病媒，但查獲油炸區上方層架不潔、無法提供部分人員健康檢查報告等衛生缺失，已要求5日前改善，期屆若複查仍不合格，將依違反食品安全衛生管理法處6萬元至2億元罰鍰。

燒肉 衛生局

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