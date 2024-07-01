艋舺龍山寺捐500萬賑災南投 韓國瑜、許淑華親自道謝

南投縣去年遭卡努颱風肆虐，造成道路毀損，土石流與落石頻傳，受災範圍大。艋舺龍山寺去年捐贈500萬給南投縣政府，縣長許淑華、立法院長韓國瑜2人今率團到龍山寺，親自向董事長黃書瑋致謝，來帶來不少茶葉、高麗菜贈與，黃也分別回送「勤政愛民」、「穩健創新」題字給2人。

由於龍山寺主奉觀世音菩薩，韓國瑜致詞時表示，自己從小就拜觀世音菩薩，母親今年高齡97歲，她也從3歲開始拜拜，至今已94年，「我們全家都是拜觀世音菩薩，所以來龍山寺特別親切」。

韓國瑜還提到台北市副市長李四川。他說，李四川家住屏東小琉球，從小就信奉拜觀世音菩薩，他每個月都一定要來龍山寺，因為李擔任他台北市新工處長時，有次修路碰上怪手故障，他進去寺廟和觀音菩薩請求讓怪手可以使用，並承諾每個月都會到龍山寺參香，結果怪手就能用了，所以才會每個月都到龍山寺。

韓國瑜說，每個人到龍山寺都很低調、虔誠，觀音菩薩教導子弟要大慈大悲，所以才要替民眾做各種服務、盼台灣社會更加和諧，百工百業一起努力，在觀音菩薩的保佑下，讓台灣社會更美好。