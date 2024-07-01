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艋舺龍山寺捐500萬賑災南投 韓國瑜、許淑華親自道謝

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
立法院長韓國瑜（右）與南投縣長許淑華（左）下午拜會萬華龍山寺，並在董事長黃書瑋陪同下膜拜神明。記者侯永全／攝影
立法院長韓國瑜（右）與南投縣長許淑華（左）下午拜會萬華龍山寺，並在董事長黃書瑋陪同下膜拜神明。記者侯永全／攝影

南投縣去年遭卡努颱風肆虐，造成道路毀損，土石流與落石頻傳，受災範圍大。艋舺龍山寺去年捐贈500萬給南投縣政府，縣長許淑華、立法院長韓國瑜2人今率團到龍山寺，親自向董事長黃書瑋致謝，來帶來不少茶葉、高麗菜贈與，黃也分別回送「勤政愛民」、「穩健創新」題字給2人。

由於龍山寺主奉觀世音菩薩，韓國瑜致詞時表示，自己從小就拜觀世音菩薩，母親今年高齡97歲，她也從3歲開始拜拜，至今已94年，「我們全家都是拜觀世音菩薩，所以來龍山寺特別親切」。

韓國瑜還提到台北市副市長李四川。他說，李四川家住屏東小琉球，從小就信奉拜觀世音菩薩，他每個月都一定要來龍山寺，因為李擔任他台北市新工處長時，有次修路碰上怪手故障，他進去寺廟和觀音菩薩請求讓怪手可以使用，並承諾每個月都會到龍山寺參香，結果怪手就能用了，所以才會每個月都到龍山寺。

韓國瑜說，每個人到龍山寺都很低調、虔誠，觀音菩薩教導子弟要大慈大悲，所以才要替民眾做各種服務、盼台灣社會更加和諧，百工百業一起努力，在觀音菩薩的保佑下，讓台灣社會更美好。

許淑華表示，去年卡努颱風對全國都沒造成影響，唯獨南投縣被搞得柔腸寸斷，當時董事長電話表達關心，沒想到2天後就收到捐給縣府的500萬元賑災經費，因此今天特地到龍山寺致謝，感謝觀音菩薩長期保佑人民，也感謝韓國瑜院長能撥空陪同。

立法院長韓國瑜（右）與南投縣長許淑華（左）下午拜會萬華龍山寺，由董事長黃書瑋接待。記者侯永全／攝影
立法院長韓國瑜（右）與南投縣長許淑華（左）下午拜會萬華龍山寺，由董事長黃書瑋接待。記者侯永全／攝影
立法院長韓國瑜（左）與南投縣長許淑華（左三）下午拜會萬華龍山寺，董事長黃書瑋致贈給兩人親自書寫的墨寶。記者侯永全／攝影
立法院長韓國瑜（左）與南投縣長許淑華（左三）下午拜會萬華龍山寺，董事長黃書瑋致贈給兩人親自書寫的墨寶。記者侯永全／攝影

南投縣 韓國瑜 龍山寺

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