YouBike違規記點首日 北市取締25件騎樓騎乘

YouBike違規記點新制今天上路，台北市交通局統計，首日共取締25件在騎樓騎乘的違規行為，提醒騎士應下車牽行，且勿按鈴催促行人，否則一年內累積3點將停權14天。

台北、新北及桃園今天起實施YouBike違規記點制度，在騎樓騎乘、闖紅燈、車道逆向行駛、在人行道未禮讓行人、行駛過程中手持使用行動電話、附載人員等行為都會被記1點。

新制規定，一年內累積3點違規將被停權14天，累積7點停權1年，酒後騎乘或吸食毒品者則會被停權2年。停權期間，會員帳號內所有登記卡片在全國都無法租借YouBike。

台北市交通局今天派員在忠孝東路四段、和平東路一段、復興南路二段、忠孝東路五段等熱點取締違規行為，統計至下午5時為止，共發現25件在騎樓騎乘的違規行為。

交通局表示，新制首日，觀察到許多YouBike騎士行經騎樓時主動下車牽行，已有初步成效顯現，後續將持續安排執行違規記點的勤務，維護所有市民安全。

台北市交通局長謝銘鴻在臉書上說，騎腳踏車的人越來越多，在騎樓騎乘危及行人、闖紅燈、逆向行駛、人行道按鈴催促等行為也越來越頻繁，但這不應是文明城市的交通安全文化。

他指出，為了讓行人走得安全又安心，交通局除了致力於改良人行道及自行車道硬體設施，也希望藉由YouBike違規記點制度導正不良的騎乘習慣，並呼籲汽、機車都要注意行人及自行車的騎乘安全。

交通局表示，除了加派交通助理人員在熱點巡查，民眾也可以拍下有車號、違規事實的照片或影片，透過1999陳情系統檢舉，交通局受理後確認屬實，就會將資料交給微笑單車公司記點，並以簡訊通知違規人。